Tunisie: Explications du Gouvernement devant les élus de la Nation - Ne compter que sur soi-même

Nouveau plan de travail, ambitieux et réalisable, pour la CPG

La Tunisie a vécu, en ce dimanche 10 novembre, une journée spéciale au cours de laquelle le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, s'est exprimé, lors de la séance plénière réunissant les élus de l'Assemblée des représentants du peuple et ceux du Conseil des régions et des districts, sur les grandes lignes de la vie politique, économique et sociale du pays pour l'année prochaine.

Lors de son allocution, il a précisé que ces orientations s'inscrivent dans le droit fil des projets et des concepts annoncés par le Président de la République qu'il a résumés en un certain nombre d'axes dont notamment la justice sociale, la lutte contre la précarité et la consécration du rôle social de l'État.

C'est ainsi qu'il a réitéré les objectifs prônés par le projet de développement global et durable initié par le Chef de l'Etat en affirmant que la Tunisie entame une phase nouvelle avec une priorité accordée à des secteurs tels que la santé, le système des caisses sociales, lequel système exige une révision intégrale, de l'emploi qui nécessite, à son tour, l'élaboration d'une stratégie permettant aux diplômés d'avoir les compétences et les outils pour maîtriser les domaines innovants.

Et tout en soulignant la place privilégiée occupée par le volet économique, il a mis en exergue l'importance de la lutte contre la corruption et de la mise en place des mécanismes pour assurer la bonne gouvernance de la chose publique.

C'est donc dans ce cadre que le Président de la République insiste avec force sur sa détermination à garantir la justice sociale grâce à des mesures ciblant les classes les plus défavorisées, favorisant la lutte contre la contrebande et l'économie parallèle, sans oublier l'engagement ferme pour des réformes dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement dans le but de consacrer l'égalité des chances et de réactiver le rôle de l'école en tant qu'ascenseur social.

Réaffirmant que l'action gouvernementale se déroule sous la férule du Président Kaïs Saïed avec une application en symbiose avec ses instructions, le Chef du gouvernement a réitéré que l'État réaffirme sa volonté d'opter pour le compter-sur-soi, donc sur les compétences et les ressources nationales dans tous les domaines.

Dans le même ordre d'idées, il a évoqué l'existence de plusieurs indicateurs qui confirment l'amélioration du rendement économique, surtout dans les secteurs de l'agriculture et du tourisme, alors qu'une amélioration est prévue au niveau de la balance des paiements, un taux rassurant des réserves en devises, sans oublier un rythme soutenu de l'investissement étranger, boosté par les projets en matière d'énergies renouvelables et de la technologie.

En outre, part, un nouveau plan de travail pour la Compagnie des phosphates de Gafsa 2025-2030 a été annoncé en vue de la reprise des activités de l'usine de M'dhilla 2, des travaux de la laverie d'Oum El Khechab, ainsi que la programmation d'une deuxième ligne à Oum El Khechab avec une capacité de production de 1,6 million de tonnes par an.

Dans ce contexte, le Chef du gouvernement a souligné la nécessité de lever le sit-in à l'unité de lavage de Redeyef dans le sens où cela permettra le rétablissement progressif du rythme de production.

Confirmant la mise en place d'une révolution législative, le Chef de l'Etat a énuméré les mesures et les législations visant à relancer les grands projets en suspens, dont le nombre s'élève à 1126, tout en indiquant que les commissions régionales et sectorielles sont parvenues à résoudre certains problèmes liés à ces projets et d'autres sont en cours d'étude.

«Des projets à caractère stratégique ont été également préparés et la publication du décret 497 - 2024 constitue le cadre propice pour garantir plus d'efficacité étant donné la non-obligation de passer par les appels d'offres», a-t-il indiqué.

Maddouri a ajouté que plusieurs mesures ont été prises en faveur des entreprises de travaux publics et des parties travaillant avec l'administration parallèlement au parachèvement de l'examen du projet de décret sur la révision de la réglementation sur les marchés publics.

Et d'annoncer, par ailleurs, que les efforts vont être axés sur le parachèvement d'un projet de loi unifié dans le domaine de l'investissement pour instaurer un climat des affaires transparent et stable.

Maddouri a parlé, également, de la transition numérique des services administratifs, grâce au lancement d'un programme visant la simplification des procédures administratives et leur digitalisation par la mise en place d'un portail national des services administratifs à distance. Ces programmes de numérisation vont être intégrés dans les différentes réformes sectorielles dans les domaines de la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur et le tourisme, sans oublier le ciblage des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE)

«Le gouvernement est soucieux de renforcer la compétitivité des entreprises, en leur assurant l'accompagnement nécessaire avec le développement des services logistiques et l'orientation des investissements du secteur privé vers les volets prometteurs et les métiers d'avenir, outre l'encouragement attendu quant à la création des entreprises communautaires», a assuré Maddouri.

En bref, les propos tenus par le Chef du gouvernement font ressortir qu'il est impératif d'opter pour l'efficacité et la rapidité de la mise en oeuvre des réformes afin d'atteindre les objectifs prônés par la révolution législative à laquelle tient particulièrement le Président de la République.

En tout état de cause, il est clair que la Tunisie traverse, par les temps qui courent, une phase historique ouvrant la voie à de sérieuses opportunités dans le but d'établir les conditions favorables à une transition historique dont les contours ont été annoncés et fixés par le Président Kaïs Saïed depuis le 25 juillet 2021.