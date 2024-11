Tunisie: Festival International du Documentaire et de la Courte Fiction de Médenine - Cinéma et tolérance

Vingt-quatre films ont été sélectionnés lors de cette dixième session, soit 6 documentaires et 18 fictions représentant 18 pays.

Du 15 au 19 novembre 2024 se tiendra la 10e édition du Festival international du film documentaire et du court métrage. Ce festival, qui commence à se faire un nom dans la constellation des festivals tunisiens, vient renforcer le rôle que peuvent jouer l'image et le son dans la préservation de notre mémoire nationale, arabe et universelle et que le cinéma est toujours un vecteur d'échange et de débat par delà des différences.

Organisé par l'Association Roya Culture et développement à Médenine sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles et en partenariat avec le Centre national du cinéma, ce festival, qui réunit deux genres cinématographiques qui se distinguent par leur singularité et leur liberté, aura lieu sur l'ile de Djerba. Et ce n'est pas anodin que cette édition porte le slogan « Cinéma et tolérance ». Un slogan qui reflète si bien l'île qui accueille ce festival, terre riche par ses vibrations et son énergie

Faire découvrir au grand public les dernières productions du cinéma mondial en documentaires et courts métrages et les thématiques les plus actuelles qu'il aborde. Créer une opportunité de rencontrer des cinéastes, scénaristes et producteurs, venus de différents pays, dans le but de promouvoir, développer les échanges dans le domaine de la production cinématographique, et encourager les horizons de coopération dans le domaine de coproduction. Permettre aux jeunes intéressés par le cinéma et l'art photographique de mettre en valeur leurs talents et capacités en étant la relève. Consacrer un espace de discussion et d'expression sur des sujets liés à la réalité sociale, environnementale et scientifique. Tels sont les objectifs fixés par ce festival depuis sa création et qu'il continue à défendre et aspirer à les réaliser.

24 films ont été sélectionnés lors de cette dixième session, soit 6 documentaires et 18 fictions représentant 18 pays : Palestine, Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Irak, Syrie, Iran, Oman, Arabie Saoudite, Bahreïn, Yémen, Canada, Liban, France, Pakistan, Soudan et Libye.

Le programme comprend des projections des films de la compétition officielle et un ensemble d'activités parallèles, à savoir : «Réaliser un film documentaire » animé par le réalisateur Younes Ben Hajria de Tunisie Atelier, «L'art du jeu cinématographique » par le réalisateur Muhannad Kulthum de Syrie et Un Master Class «Enseigner les principes de la critique cinématographique» par le critique de cinéma Kamal Ben Ouannes de Tunisie.

Des hommages seront rendus à des personnalités des arts et de la culture lors de la cérémonie d'ouverture : Jabbar Joudi, président du Syndicat des artistes irakiens et directeur du cinéma et du théâtre, l'actrice libanaise Takla Chamoun et l'actrice américaine Culver Sabrina, l'actrice irakienne Assia Kamal, l'acteur algérien Othman Ben Daoud et l'acteur tunisien, Jaâfar Gasmi.

Une délégation canadienne, composée de cinéastes et de professionnels des médias, sera également à l'honneur puisque le Canada est l'invité d'honneur.