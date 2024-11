Tunisie: Exposition Djerba Témoignage - Pérenniser la valeur universelle de Djerba

Samedi dernier a eu lieu l'inauguration de l'exposition Djerba Témoignage, un hommage inédit à la richesse patrimoniale de l'île de Djerba, inscrite en 2023 sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'Unesco. À travers cette exposition, le public est invité à découvrir les 31 sites emblématiques de Djerba, un territoire où se mêlent histoire, culture et résilience.

L'exposition Djerba Témoignage prend place dans les locaux du consul honoraire de Malaisie aux Berges du Lac II à Tunis. C'est la première fois en Tunisie qu'une exposition est dédiée à un site inscrit au patrimoine mondial, un événement d'envergure qui souligne la reconnaissance internationale de cette île méditerranéenne. Ce projet, porté par le DMO (Destination Management Organization) de Djerba, marque un tournant dans la valorisation culturelle de l'île.

«Cette exposition n'est pas seulement une présentation de sites historiques. Elle incarne l'âme de Djerba, sa diversité culturelle, et sa capacité à préserver son identité tout en s'adaptant aux défis contemporains», explique Omar Ben Slimane, directeur du DMO Djerba. L'exposition est un véritable pont entre l'histoire ancienne de l'île et ses aspirations futures, visant à promouvoir un tourisme respectueux de son environnement et de son patrimoine. Djerba, avec ses 31 sites inscrits, se distingue par un modèle unique de peuplement dispersé qui témoigne d'une harmonie entre ses habitants et leur environnement.

Ce bien en série, inscrit au patrimoine mondial, retrace une histoire de coexistence pacifique entre des communautés de cultures et de confessions diverses : Berbères, Ibadites, Juifs, Chrétiens et Malikites. Un brassage culturel qui remonte au IXe siècle et qui s'est épanoui au fil des siècles grâce à un système socio-économique spécifique, façonné par les contraintes naturelles de l'île, notamment la rareté de l'eau. L'architecture de Djerba reflète cette histoire. Des maisons fortifiées appelées houch, aux mosquées de défense, chaque construction raconte les défis auxquels les habitants ont dû faire face, tout en exprimant une volonté d'autosuffisance et de sécurité. Ces édifices, à la fois fonctionnels et symboliques, incarnent l'esprit de résilience et de solidarité qui caractérise cette île.

L'exposition Djerba Témoignage se distingue par la collaboration entre deux créateurs de renom : le photographe Axel Derriks et l'historienne du patrimoine Virginie Prévost. Derriks, connu pour son travail de portraitiste du patrimoine, offre une série de photographies saisissantes qui capturent l'essence des sites djerbiens. Ses images, tout en lumière et en ombre, transmettent la force spirituelle des lieux, tout en mettant en avant la beauté brute des paysages djerbiens.

De son côté, Virginie Prévost enrichit l'exposition de son expertise historique et culturelle, offrant des récits détaillés sur l'évolution de l'île et la manière dont ses habitants ont su s'adapter aux défis du passé. «À travers ces photographies et ces récits, nous souhaitons non seulement documenter l'histoire de Djerba, mais aussi inviter le public à réfléchir sur l'importance de la préservation de ce patrimoine vivant», précise Virginie Prévost. Après son inauguration à Tunis, l'exposition *Djerba Témoignage* partira en tournée, d'abord à Djerba, puis au-delà des frontières tunisiennes, pour toucher un public international.

«L'objectif est de faire connaître l'île sous un autre angle, non seulement comme une destination touristique de rêve, mais aussi comme un symbole de coexistence, de diversité culturelle et de résilience patrimoniale», explique Khaled Ben Salem, directeur général de l'Office national du tourisme tunisien (Ontt). Ce projet itinérant vise à faire rayonner Djerba à l'échelle mondiale, en montrant que son patrimoine exceptionnel peut inspirer des modèles de gestion durable et de préservation dans d'autres régions du monde. L'île, loin d'être figée dans son passé, se veut un exemple vivant et dynamique d'un patrimoine qui se réinvente tout en restant fidèle à ses racines.