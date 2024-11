La Commission de l'Union Economique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) organise la 10e édition de la revue technique annuelle des reformes, politiques, programmes et projets communautaires pour le Burkina Faso, du 11 au 13 novembre 2024, à Ouagadougou.

Dans le but d'assurer de l'harmonisation des pratiques au sein de l'espace communautaire l'UEMOA a institué depuis une décennie une évaluation périodique de l'état de mise en oeuvre de ses actions appelée revue annuelle des réformes, politiques et programmes et projets dans chaque pays membre.

Chaque année, cet exercice se tient en deux étapes. Il s'agit de la revue technique dans chaque pays qui consiste en des travaux entre techniciens de l'UEMOA les experts nationaux. Ensuite, la revue politique qui est une séance de travail entre le président de la Commission de l'UEMOA et le ministre en charge des finances, entourés de ses collègues des départements les plus impliqués dans les réformes. Cette séance est suivie de la présentation des conclusions de la revue technique au Premier ministre afin de recueillir ses instructions et orientations. Pour ce qui est du Burkina Faso, sa revue technique de l'année, 10e du genre, se tient du 11 au 13 novembre 2024, à Ouagadougou.

Durant ces 72 heures, les experts du Burkina Faso et de la Commission de l'UEMOA vont évaluer, au titre des réformes communautaires, 132 textes couvrant trois grands domaines à savoir la gouvernance économique (26 textes), le marché commun (42 textes) et les réformes sectorielles (64 textes).