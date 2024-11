Gabon: Jean François Ntoutoume-Emane et la Voix du peuple du 5è arrondissement en faveur du Oui au référendum

Le 16 novembre avance à grand pas les défenseurs du Oui et du Non au référendum ont investi le terrain pour battre campagne. Les militants du mouvement Voix du peuple du 5è arrondissement(VP5), soutenu par l'ancien Premier ministre, Jean François Ntoutoume-Emane, appellent à voter Oui pour écraser le Non. C'était ce dimanche 11 novembre 2024 au quartier Lalala à droite.

Il ne reste plus que quelques jours et les Gabonais iront dans les urnes pour se départager entre le Oui et Non en faveur ou en défaveur de la nouvelle Constitution. Les adhérant au mouvement La Voix du Peuple du 5è arrondissement ( VP5), tous de blanc vêtus, étaient à l'écoute de Jean François Ntoutoume-Emane, le doyen politique de cet arrondissement de la commune de Libreville, qui lui, sans ambages, appelle à voter massivement le Oui pour écraser le Non.

Danny Minko et Chaima Ngolie, respectivement représentant du 5è arrondissement et Trésorière du VP5 ont tour à tour souhaité la bienvenue à Jean Francois Ntoutoume- Emane et lui témoigner de leur soutien. Pour la Trésorière du mouvement VP5, le Gabon est à la croisée des chemins de son histoire. "L'heure n'est plus ) la division, mais au rassemblement. Il faut se mobiliser pour un Gabon d'abord en votons massivement Oui, le 16 novembre 2024" a t-elle lancé.

Du haut de son pupitre, l'ancien Premier ministre et Maire de la commune de Libreville, capitale gabonaise a dit aux populations du 5è arrondissement du lui faire confiance, car homme d'expérience, un patriote ardent. Au delà du deuil qui frappe sa famille, il n'a pas hésité de répondre à l'invitation du mouvement, La Voix du Peuple du 5è arrondissement." J'ai répondu favorablement à cet appel parce que la cause est d'une importance capitale, celle du référendum. Pour mieux apprécier quelque chose, il faut procéder par des comparaisons, entre ce qui est et ce que nous avons vécu 14 ans durant" a t-il fait savoir.

Pour lui, le Général Brice Clotaire Oligui est un digne fils et vrai fils du Gabon, qui réalise plusieurs infrastructures, qui valorise la culture. "Avec lui, le pays est en marche. Nous sortons d'une longue nuit de malheur. Nous sortons d'un tombeau multi-kilométrique, grâce au digne fils du pays, qui nous a libérés d'une mort certaine. Il y a deux choses fondamentales pour moi qu'il a gommées dans la Constitution, l'homosexualité et la succession dynastique. Le projet de Constitution nous est soumis. Il faut que le peuple aille aux urnes pour voter massivement Oui. Ce non, nous allons l'étouffer avec un oui massif." a t-il rassuré.