Afrique: Le continent impliqué dans la première guerre mondiale de près comme de loin

La date du 11 Novembre est une commémoration aux vaillants soldats de la première guerre mondiale. Souvent marquée par des cérémonies en mémoire des soldats tombés au combat, cette journée est observée dans plusieurs pays, principalement ceux qui faisaient partie des Alliés pendant la guerre. Cette célébration n’oublie pas les quelques soldats africains qui ont œuvré dans l’ombre pour soutenir les colons dans cette bataille.

Selon l’UNESCO, la première guerre mondiale fut avant tout un conflit entre puissances européennes auquel l’Afrique se trouva mêlée, directement et indirectement, du fait qu’à l’ouverture des hostilités, elle était dans sa majeure partie placée sous la domination des belligérants.

Si elles n’eurent qu’une influence marginale sur le cours de la guerre, les campagnes qui se déroulèrent sur le sol africain eurent d’importantes répercussions sur le continent.

De ce fait, plus d’un million de soldats africains participèrent à ces campagnes ou aux opérations militaires en Europe, précise la même source.

Un rapport de l’UNESCO précise que même les derniers États indépendants du continent tel que le Libéria, l’Éthiopie et le Darfour furent impliqués.

Le Libéria se rangea aux côtés des Alliés lorsque les États-Unis d’Amérique entrèrent en guerre en 1917.

L’historien français Marc Michel, dans son essai « L’Afrique dans l’engrenage de la Grande Guerre » déclare que l’Afrique fournit à la machine de guerre de la France les trois quarts des soldats mobilisés dans son empire, soit 170 000 Noirs de l’Afrique-­Occidentale française et de l’Afrique-Équatoriale française, plus de 172 000 Algériens musulmans, près de 100 000 tunisiens et Marocains, 40 000 Malgaches.

Plus de 150 000 soldats et porteurs ont perdu la vie au cours du conflit. Le nombre des blessés ou des mutilés fut encore plus élevé. À la fin des hostilités, tous les pays d’Afrique, s’étaient trouvés formellement engagés dans l’un ou l’autre camp, indique l’UNESCO.

Il faut dire que les Africains ont joué un rôle essentiel dans la Première Guerre mondiale, bien que souvent dans l'ombre de l'histoire. Il est surtout important de se souvenir de leur sacrifice aux côtés des autres combattants de la guerre.