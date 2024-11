Congo-Brazzaville: OFC - Plus de 2000 femmes mobilisées autour des activités sportives

La fédération de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) du département de Brazzaville a lancé, le 9 novembre, ses activités sportives à travers une marche ponctuée par un match de ndzango opposant les Blacks panthères de l'OFC aux femmes du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA).

Conduite par la présidente du secrétariat exécutif fédéral de l'OFC du département de Brazzaville, Charlotte Opimbat, la marche a réuni plus de 2 000 femmes issues des neuf comités de Brazzaville et de l'Île Mbamou. Elle est partie du rond-point Moungali au stade d'Ornano en passant par l'avenue des Trois martyrs, le pont centenaire, le rond-point boulevard et l'avenue des AET. Selon ses initiatrices, cette marche organisée par le biais du secrétariat de l'OFC-Brazzaville en charge de la Culture, du Sport, des Arts et Loisirs s'inscrivait dans le cadre du programme d'activités de cette union catégorielle du Parti congolais du travail (PCT).

À la tête de l'activité sportive, la présidente du secrétariat exécutif fédéral de l'OFC-Brazzaville a reconnu l'importance de la marche sur la santé humaine. « Cette marche fait partie de notre plan d'activités. Le sport c'est un tout, c'est bon pour le moral, pour l'organisme, pour notre état d'âme et les femmes doivent en pratiquer. La mission est accomplie car nous avons atteint notre stratégie de mobilisation. Dans les prochains jours, nous allons organiser d'autres activités qui vont mettre en compétition les arrondissements », s'est réjouie Charlotte Opimbat.

La secrétaire fédérale chargée de la Culture, du Sport, des Arts et Loisirs de l'OFC-Brazzaville, Grâce Ivossot, de son côté, a indiqué que le programme sportif qui vient d'être lancé se poursuivra avec d'autres activités comme la sortie officielle des femmes du ndzango et l'élection Miss liputa. « Cette marche lance la sortie officielle du club des femmes marcheuses de l'OFC Brazzaville. Après la marche, nous allons organiser une compétition des femmes Miss lipouta dans les jours à venir », a-t-elle annoncé.

L'OFC a participé aux activités marquant l'an 49 de l'indépendance d'Angola

La fédération OFC-Brazzaville a participé aux activités marquant le 49e anniversaire de l'Angola à travers un match de gala de ndzango organisé au stade d'Ornano par la représentation nationale de ce pays au Congo. La rencontre opposant les femmes du MPLA aux Blacks panthères de l'OFC s'est jouée en présence de l'ambassadeur d'Angola au Congo, Vicente Muanda, et du président de la fédération du PCT de Brazzaville, Faustin Elenga. Score final 20 à 16 en faveur des Blacks Panthères de l'OFC.

En dépit du résultat, le diplomate angolais en poste à Brazzaville s'est satisfait de l'amitié qui existe entre les femmes du PCT et celles du MPLA. « Ce match s'inscrit dans le contexte de solidifier les relations entre les deux partis politiques. Nous avons voulu par ce match inviter les femmes congolaises à venir rendre hommage à notre anniversaire d'indépendance. Nous sommes très heureux et nous félicitons les femmes du PCT et les femmes de MPLA », a déclaré Vicente Muanda.

Le président fédéral du PCT, quant à lui, a rappelé le sens des relations entre la République du Congo et l'Angola. « Au-delà du sport, l'Angola et le Congo entretiennent des relations excellentes. Et à travers cette relation étatique, il y a aussi un lien entre les partis politiques. Le PCT et le MPLA entretiennent des relations très historiques. A l'occasion de cet anniversaire, nous ne voulons pas être en marge de cette célébration. Voilà pourquoi les amis MPLA nous ont invités à cette messe. Il ne s'agit pas du PCT qui a gagné mais ce sont les relations entre ces deux formations politiques qui ont gagné », a conclu Faustin Elenga.