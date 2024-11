La 29e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) se tient à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre, sur le thème « Investir dans une planète vivable pour tous ». Le Congo est représenté par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Au moment où les températures mondiales atteignent des niveaux records et que des phénomènes météorologiques extrêmes touchent la population du monde entier, la COP29 réunit les chefs de gouvernement, d'entreprise et de la société civile afin de trouver des solutions concrètes au problème déterminant de notre époque. C'est une occasion cruciale d'accélérer les mesures visant à lutter contre la crise climatique.

La COP29 sera principalement axée sur le financement car des milliers de milliards de dollars sont nécessaires pour que les pays réduisent considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre et protègent les vies ainsi que les moyens de subsistance contre l'aggravation des effets des changements climatiques.

La conférence sera également un moment clé durant lequel les pays présenteront leurs plans d'action nationaux actualisés sur le climat dans le cadre de l'Accord de Paris, qui sont attendus en 2025. S'ils sont bien menés, ces plans permettront de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et serviront également de plans d'investissement pour faire progresser les objectifs de développement durable.

La crise climatique dépassant le cadre des frontières, une coopération internationale sans précédent est nécessaire. Les Nations unies s'attachent à instaurer la confiance, à renforcer la coopération multilatérale et à redynamiser l'action pour tenir les promesses faites en 2015 dans l'Accord de Paris sur le climat (COP21).

Il est dans l'intérêt de chaque pays d'agir contre la crise climatique. Les dommages climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes s'accélèrent et s'intensifient dans le monde entier, et aucun pays n'est épargné.

Les inondations records en Espagne, les violentes tempêtes en Floride et en Caroline du Nord ainsi que les incendies de forêt en Amérique du Sud dévastent des vies et des moyens de subsistance. Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère atteignent des niveaux records et les émissions continuent d'augmenter. La fenêtre d'opportunités pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et éviter l'aggravation des impacts climatiques est presque fermée. Ces enjeux qui relèvent d'une véritable urgence climatique appellent à l'action constante que le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, a toujours menée pour le climat.

La conférence doit se conclure par un nouvel objectif d'aide financière aux pays en développement, afin qu'ils puissent réduire leurs rejets de gaz à effet de serre et s'adapter aux changements climatiques.