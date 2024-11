Congo-Brazzaville: Partenariat - Trois projets au coeur d'un échange entre le gouvernement et des firmes privées

Le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a présidé, le 7 novembre à Brazzaville, la première réunion du Comité technique du partenariat public-privé en présence de sept autres membres du gouvernement, notamment les ministres de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla; des Transports, Honoré Sayi; des Zones économiques spéciales et de la Diversification économique, Jean-Marc Thystère-Tchicaya; et celui des Affaires foncières et du Domaine public, Pierre Mabiala.

Les assises ont permis l'examen de trois projets portés par différentes entreprises privées souhaitant collaborer avec l'État, à savoir la société Ultra Publican, la Société nationale de développement informatique (SNDI) et Erise.

Le premier projet porté par la société Ultra Publican propose de mettre à la disposition du gouvernement congolais un logiciel permettant l'optimisation des recettes douanières. Le deuxième, présenté par la société SNDI, envisage de moderniser l'imprimerie nationale en vue de produire des documents administratifs sécurisés. Le troisième projet concerne la société Erise, déjà installée dans l'emprise A de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Cette dernière propose de mettre en place un port vraquier qui sera essentiellement dédié aux activités de la zone économique spéciale de Loango.

Validés à l'issue de cette séance de travail, ces projets feront, à terme, l'objet d'accords qui seront conclus entre l'État et les entreprises porteuses, afin de renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé et de stimuler la croissance économique du pays. « Un rapport nous a été adressé et ce rapport contient un certain nombre de recommandations à l'endroit des membres du gouvernement. C'est sur la base de ce rapport que nous allons examiner ces dossiers et le gouvernement prendra la décision ou pas de conclure ces différents contrats en partenariat public-privé avec ces différents partenaires », a conclu le ministre de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso.