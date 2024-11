Congo-Brazzaville: Primature - Le Premier ministre échange avec les membres de Tinda Energy Congo

Le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, s'est entretenu la semaine dernière avec Yannick Jutta, président directeur général de Tinda Energy Congo S.A, structure pilote du projet « Ignié 2021-2046 », en présence du ministre des Zones économiques spéciales (ZES) et de la Diversification économique, Jean-Marc Thystère-Tchicaya.

Les deux parties ont abordé plusieurs points relatifs à la mise en oeuvre du projet « Ignié 2021-2046 » d'électrification hybride et extensible via le solaire et la biomasse qui s'inscrit dans une vision de respect écologique avec pour objectifs, entre autres, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la valorisation des déchets usuels. Pour ce faire, la société Tinda Energy Congo S.A se chargera de produire 65 MW d'électricité, soit 55 MW via une centrale solaire hybride et 10 MW à l'aide de la centrale biomasse dans un espace de cent hectares qui lui a été concédé dans la ZES d'Ignié.

« Le projet porte exactement sur la production de l'électricité via solaire et biomasse pouvant renforcer les capacités de production d'électricité du partenaire et gestionnaire public Energie électrique du Congo. Le projet va aussi injecter l'électricité dans le parc industriel et commercial de Maloukou... Une fois le matériel sur place, nous aurons dix-huit mois de réalisation du projet car il nous faudra produire 55 mégawatts », a expliqué Yannick Jutta.

Cet échange avec le Premier ministre a également été une opportunité de présenter la société partenaire chinoise « Complant » qui, de son côté, apportera un soutien financier dans l'exécution dudit projet.