Afrique: Décès de Hassan Akesbi - La CAF rend hommage au 'joueur emblématique' des Lions de l'Atlas

Dakar — Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a rendu hommage à l'ancien "joueur emblématique" des Lions de l'Atlas du Maroc, Hassan Akesbi, décédé, samedi, à l'âge de 89 ans des suites d'une longue maladie.

Dans un communiqué rendu public dimanche, la CAF exprime "sa profonde tristesse suite au décès de Hassan Akesbi, ancien joueur emblématique des Lions de l'Atlas".

Akesbi "est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du Maroc, et a profondément marqué l'histoire du football de son pays", souligne la même source.

M. Motsepe a adressé "ses plus sincères condoléances à la famille de Hassan Akesbi, à la Fédération royale marocaine de football, ainsi qu'à l'ensemble du peuple marocain", priant pour que son âme "repose en paix."

Akesbi est né le 1er mai 1935, à Tanger (Maroc). Il a démarré sa carrière de footballeur en 1949 à la Sevillana Tanger, un ancien club espagnol basé à Tanger, avant de s'engager au FUS de Rabat (1951-1955).

Repéré pour ses aptitudes et son talent, l'avant-centre marocain est recruté par le club français de Nîmes Olympique, en 1955.

Hassan Akesbi a évolué pendant six saisons chez les Crocodiles de Nîmes. Il a inscrit 141 buts et joué plus de 239 matchs, restant à ce jour le meilleur buteur de l'histoire du club.

Il est aussi le meilleur buteur marocain aux grands championnats européens.

L'équipe nîmoise, qui évolue actuellement en National 2, a rendu hommage sur son compte X, "à l'un de ses joueurs légendaires".

"Nîmes Olympique est en deuil. M. Hassan Akesbi restera à jamais, et sans doute pour longtemps encore, le plus grand buteur de l'histoire du club. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, chez lui au Maroc", a écrit le club.

Après sept années passées au sud de la France, Akesbi s'engage avec le Stade de Reims (1961-1963). Ensuite, il a rejoint l'AS Monaco pour une saison (1963-1964, avant de faire son retour à Reims (1964-1965). Il est champion de France avec le Stade de Reims en 1962.

Il termine son aventure française avec 173 buts, et le titre de meilleur buteur africain de l'histoire du championnat de France.

En 1965, Akesbi retourne au Maroc pour retrouver les couleurs du FUS de Rabat où il jouera jusqu'en 1970.

Il a évolué pendant dix ans en équipe nationale du Maroc (1960-1970).

A la fin de sa carrière, il s'est reconverti comme entraîneur.