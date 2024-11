Congo-Kinshasa: Insalubrité - L'ONG ENVIPRO propose des solutions innovantes en matière d'assainissement à Kinshasa

L'ampleur du problème des déchets humains à Kinshasa est immense et a des conséquences néfastes sur la santé, ainsi que sur l'environnement. Résoudre un tel problème exige de travailler avec les Experts et les Ongd qui développent des solutions idoines, pour l'accès à des systèmes d'assainissement adéquats afin d'adapter les anciens systèmes existants à un monde qui change rapidement.

L'Ir. Paul Otepa Tshumbe, président de l'Ongd ENVIRONNEMENT PROPICE ENVIPRO, en sigle propose des solutions innovantes en matière d'assainissement dans son projet : " Réfléchir globalement et Agir localement". Ce projet est une arme fatale de lutte non seulement contre l'insalubrité mais également considérée comme clé pour l'assainissement de la ville de Kinshasa par la réduction de production des déchets de toutes catégorie.

Ce Projet fournit des alternatives adéquates et efficaces en matière des déchets. Car Envipro vise l'amélioration des conditions de vie de la population par l'assainissement de l'environnement immédiat. « Je pense qu'il est important d'avoir des solutions adaptées à cette problématique», déclare Ir. Paul Otepa. ENVIPRO a des propositions à ajouter aux efforts déjà consenti dans le cadre du projet "Kin Ezo Bonga" du Gouverneur de la Ville province de Kinshasa.

Elle se dit prête à soutenir l'Hôtel de ville de Kinshasa dans une campagne de réinstauration du comportement éco-citoyen auprès de Kinois. Avec son expertise avérée dans ce domaine, ENVIPRO est prête à servir en consultance, en Maître d'ouvrage en expert conseiller pour contribuer aux efforts de Kin Ezo Bonga. ENVIPRO a dans son escarcelle des propositions à soumettre à l'Autorité provinciale de Kinshasa quant à ce.

Faisant un tour d'horizon de la situation de l'assainissement de l'insalubrité et de l'environnement dans la ville de Kinshasa, le président de l'Ondg Envipro, Ir. Paul Otepa explique que la question qui touche la gestion de déchets urbains et par extension la planification et la gestion de l'environnement urbain, comptent parmi les plus complexes problèmes auxquelles doivent répondre les Experts de l'environnement et l'Autorité politique en raison de leur effet sur la santé humaine et le développement durable.

Aujourd'hui les différentes communes de la ville Kinshasa font parties des espaces dans lesquels la problématique de la gestion de l'environnement est pertinente. Les atteintes à l'environnement sont généralisées et croissantes. La collecte des ordures ménagères et l'élimination des eaux usées constituent l'une des plus grandes difficultés que rencontrent les autorités provinciales et municipales en font partie intégrante. Dressant ce tableau peu reluisant de la salubrité dans la capitale de la RDC Envipro estime que ces difficultés se traduisent par une accumulation de déchets ménagers, l'érection de nombreux dépôts sauvages et la stagnation des eaux usées et pluviales dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa.

Selon les estimations, le taux de ramassage des ordures atteint rarement 30% et épingle à ce sujet que la faiblesse de taux de couverture de ce service important a pour conséquence un environnement insalubre, malsain caractérisé par la pollution de l'air, du sol et la dégradation du cadre de vie des populations Kinoises.

Le rythme de croissance, estiment les Experts de ENVIPRO engendre des besoins dans tous les domaines à tel point que la gestion des déchets a toutes les chances de passer après d'autres priorités. C'est dans ce contexte que l'Ongd "Environnement Propice" en sigle ENVIPRO constate que toutes les communes de Kinshasa font face à l'épineuse problématique pertinente de la gestion de l'environnement.

Selon l'Ingénieur Paul Otepa Otshumbe, président de Envipro :" la collecte des ordures ménagères constituent l'une des plus grandes difficultés que rencontre l'Hôtel de ville de Kinshasa. Ces difficultés se traduisent par une accumulation des ordures ménagères, la création de nombreux dépôts sauvages et la stagnation des eaux usées".

Malgré les efforts du pouvoir provincial, ajoute-t-il, les infrastructures et les équipements en matière d'assainissement restent encore insuffisants car n'ayant pas suivi l'accroissement de la population.

La gestion des déchets et des ordures ménagères un problème crucial

La gestion des déchets en général et des ordures ménagères en particulier représente un problème majeur crucial.

ENVIPRO qui soutient les efforts que fournit le gouverneur actuel de la ville de Kinshasa estime qu'il ne parviendra toujours pas à éradiquer le phénomène de l'insalubrité à cause de plusieurs paramètres dont l'un est l'incivisme de la population kinoise qui jette des ordures dans des endroits non appropriés notamment dans les rues, les caniveaux et le long de court d'eau.

"Ainsi l'on assiste de plus en plus à la création de décharges sauvages et incontrôlées dans la ville dont les ordures caractérisées par leur densité de masse volumique ; les taux d'humidité et leur apport en carbone qui constitue une véritable source des maladies et foyer d'infection.

En réaction à cette situation, l'ONGD ENVIPRO s'inscrit dans la politique de KIN EZO BONGA qui consiste à avoir la ville de Kinshasa propre et un environnement propice. ENVIPRO se dit prêt à contribuer par la mise en oeuvre de son expertise dans les domaines spécifiques de la sensibilisation des populations et de la pré-collecte des ordures ménagères.

Lutter contre l'insalubrité mentale

Envipro estime que l'insalubrité à Kinshasa est d'abord mentale. Dans son projet "Réfléchir globalement et Agir localement", il est fait mention de la promotion de réinstauration de comportement éco-citoyen qui doit se faire à grand échelle. C'est enfin de parvenir à pallier sur les expertises qui n'ont pas produits des résultats escomptés sur l'assainissement de l'environnement et de l'insalubrité.

" Les mêmes causes produisant les mêmes effets", dit-on, Envipro se présente comme une solution innovante. En se basant sur le Projet "Kin ezo bonga", elle pense que ce projet de Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, que Envipro a accueilli avec satisfaction nécessite une réflexion collective, des efforts collectifs de toutes les expertises afin d'accompagner le gouverneur à atteindre ses objectifs.

C'est dans cette optique que Envipro explique que la pollution causée par les eaux usées s'apparente à une dangereuse hydre à plusieurs têtes, elle a une pléthore de solutions technologiques et d'innovations déjà mises en place pour contrer la crise. La bonne nouvelle qu'elle donne est que chaque solution locale qui fonctionne et qui peut être appliquée ailleurs, offre l'occasion de commencer à réparer les différentes atteintes à la salubrité environnementale à Kinshasa.

Actuellement, Envipro entreprend des efforts non seulement pour lutter contre l'insalubrité et offrir un environnement propice aux kinois mais surtout de mettre en place un système d'assainissement adéquat et durable mais, aussi, pour récupérer et réutiliser les précieux nutriments que l'on évacue quotidiennement comme déchets. En effet, ENVIPRO est une structure bien identifiée au ministère de l'Environnement par l'Arrêté ministériel N°010/CAB/MIN/ECN-T/015/JEB/11 du 7/02/2011. Son siège est situé sur Avenue Ilebo N°5 quartier Ndanu dans la commune de Limete. Créée depuis le 30 octobre 2012 otepa 4@ gmail.com

Malgré l'ampleur de la tâche, ENVIPRO est optimiste et pense qu'avec son appui les choses devront évoluer dans la bonne direction car les connaissances augmentent et des innovations sont développées. Car, la clé du progrès futur réside dans l'intensification des conversations et des collaborations entre les secteurs public et privé et les autres parties prenantes, qui doivent reconnaître les impacts sur la santé humaine et l'environnement, et coopérer pour trouver des solutions abordables et applicables à grande échelle et durables. Aussi, « Le problème ne sera jamais résolu si nous ne commençons pas à parler de ces choses qui nous déplaisent. C'est peut-être un peu embarrassant », pense Envipro et conclut : « si nous n'en parlons pas, nous ne pourrons pas résoudre le problème »