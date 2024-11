Congo-Kinshasa: Fifi Masuka visée par une campagne de diabolisation !

Depuis la visite de l'épouse du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans la ville de Kolwezi, la polémique s'est enclenchée au sujet de Madame Gouverneure Fifi Masuka Saini. La cheffe de l'exécutif provincial de Lualaba serait victime d'une machination diabolique mise en marche par ses adversaires politiques, au motif qu'elle financerait le sénat, au compte de barrer la route au changement de la Constitution.

Faux ! Rétorque Josué Muyumba, Conseiller en Communication de Madame Gouverneure de la Province de Lualaba.

Vrai ou faux ! Fifi Masuka serait impliquée dans la démarche de faire ombrage au projet du changement de la Constitution ?

L'opinion nationale et internationale retiendra que la présence de Fifi Masuka à la tête de la Province de Lualaba donne de l'insomnie à certains, et fait la joie à d'autres.

Depuis, sa tête est mise à prix par ses détracteurs. Vont-ils réussir à évincer celle que tout Lualaba fonde espoir de la Renaissance de leur province ? Difficile à le dire.

Dans cet environnement de la polémique qui semble ternir son image, surgit son Conseiller en Communication pour rétablir la vérité sur les zones d'ombre.

Y-a-t-il tentative de nuisances à l'image de marque de Fifi MASUKA SAINI et à la Plateforme qui porte son nom au niveau de l'Assemblée Nationale ?

Josué Muyumba, son Conseiller en Communication est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie de complot monté de toute pièce par les détracteurs de cette personnalité.

Pour Josué MUYUMBA, la Gouverneure du LUALABA est tout simplement victime de la mise en oeuvre exceptionnelle de la vision TSHISEKEDI dans la Province cobaltifère. Et de poursuivre que Madame Fifi MASUKA SAINI n'entend pas céder au relâchement dans le processus de modernisation du LUALABA dans tous les secteurs.

Selon lui, Fifi MASUKA demeure une Gouverneure de référence et qui fait la fierté de la République Démocratique du Congo en général et du Lualaba en particulier.

Dans une vidéo nous parvenue à la Rédaction, Josué Muyumba précise en ces termes : « Cette structure n'existe pas à l'Assemblée nationale », a-t-il dit tout en évitant de se verser dans la polémique. Il l'a fait savoir au cours d'une interview accordée à la presse!

Il poursuit « Au Lualaba, la population de Lualaba n'a pas besoin de cette polémique, la population congolaise n'a pas non plus besoin de cette polémique ; la population est concentrée aux nombreuses réalisations infrastructurelles ; à la mise en oeuvre considérable de la volonté politique du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshilombo, dans la province de Lualaba », a-t-il fait savoir.

Pour Josué Muyumba, à ce jour, la Province de Lualaba est une province référence. « Dire aujourd'hui autre chose ce que le monde entier voit et tous les pays voient au Lualaba, c'est appartenir à une autre planète. Ce sont des défis depuis qu'elle est (Ndlr Fifi Masuka) aux affaires, depuis qu'elle est en politique, elle a vécu des ouragans qui ont été érigés dans son parcours », a-t-il souligné du fait qu'elle a une grande foi à son Dieu, loyale au Chef de l'Etat, elle est ingénieure dans la chose publique, elle est une référence des gouverneures en République Démocratique du Congo.

Par sa foi, a-t-il souligné qui a permis à ce qu'elle puisse vaincre les ouragans. Et si elle a vaincu cet ouragan dans sa famille politique, dans sa famille biologique, Josué Muyumba estime que c'est n'est pas non plus la tempête qu'elle peut avoir peur ni trembler, ni ne peut l'ébranler. « Elle continue à faire les choses, elle continue à construire et moderniser les écoles, elle continue à changer le quotidien de la population. Le Lualaba d'hier, ce n'est pas le Lualaba d'aujourd'hui parce qu'il y a une femme qui a la volonté, qui construit les choses qui font bouger même les cheveux des personnes chauves.

Tout ce qui se fait, je peux dire que Masuka Saini a toujours été victime de sa gestion exceptionnelle, elle a toujours été victime de sa gestion orthodoxe, de sa loyauté envers le Chef de l'Eta Félix Antoine Tshilombo. C'est pourquoi même sa famille politique n'est pas épargnée parce que, les écritures disent que l'ennemi rode autour, l'ennemi peut exploiter n'importe qui, même dans votre propre famille biologique, mais l'essentiel est de le dénicher et de prendre les dispositions pour le neutraliser, pour le vaincre et poursuit sa marche.

C'est ce que la Gouverneure Masuka poursuit avec fierté, avec courage, à transformer, à construire les infrastructures. Aujourd'hui, on peut parler du nouveau gouvernorat, beaucoup des cabinets ministériels qui évoluent dans les bureaux de location ».

Partant, Josué Muyumba annonce que d'ici quelque semaine, les cabinets ministériels auront leurs propres infrastructures en ce que Madame La Gouverneure Masuka a réussi à terminer beaucoup d'ouvrages. Ce que nombreux n'ont pas donné la chance, ni la crédibilité dans son projet ambitieux de transformer le Lualaba. Nombreux ont cru en une farce politique, a-t-il souligné.

« Aujourd'hui, on peut voir plusieurs centaines d'ouvrages et les travaux ont touché à leur fin, notamment la Clinique moderne de Mwangeji, l'aéroport international de Kolwezi, la route provinciale, l'école d'excellence de Dilolo, les écoles n'en parlons pas : l'école Kangeya, le pont Ludia Lufupa, les travaux sont quasiment terminés. C'est une femme, si pendant l'intérim elle a fait de prouesses que tout le monde voit et tout le monde acclame, aujourd'hui, elle est gouverneure de province, elle fera toujours.

C'est une province très convoitée et les ennemis se créent de partout. Ce ne sont pas ces situations qui peuvent l'empêcher à regarder à l'objectif comme le Chef de l'Etat lui avait dit : ne suivez pas les pierres qu'on jette sur vous », a-t-il conclu pour dire, Masuka avance, elle travaille dans la vision de son mentor, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et les jaloux vont se suicider.

Lualaba, province pilote, Lualaba la convoitise des provinces, Le Lualaba avance selon le rythme imposé par Marie Thérèse Fifi Masuka, pour les lualabaises et lualabais en ce qu'elle attire des investissements, les capitaix en faveur de la République Démocratique du Congo.