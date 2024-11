Après leur rencontre avec le Ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Busa, le 9 octobre 2024, le Réseau des Femmes Mandataires était, cette fois-ci, reçu par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre et Cheffe du Gouvernement, le jeudi 7 novembre dernier, à l'Hôtel du Gouvernement. Au cours de cette rencontre, cette structure technique et professionnelle, constituée des femmes Présidentes de Conseils d'Administration, Directrices Générales, Directrices Générales adjointes et Administratrices du secteur public, un mémo a été remis à la Cheffe de l'Exécutif central.

Egalement, les femmes mandataires ont, durant cet échange, abordé plusieurs points notamment, les problèmes ayant trait aux réformes et à l'amélioration des conditions de travail en général.

Répondant à la presse à la sortie de l'audience leur accordée par la Première Ministre, Mme le Directeur Général Adjoint de l'OCC, Christelle Muabilu, Porte-parole du Réseau, a indiqué que l'objectif premier pour le Réseau était d'abord de rencontrer Madame Judith Suminwa, la Cheffe de l'Exécutif national.

Et pour ce premier contact, les femmes mandataires étaient ravies de la simplicité de Madame la Première ministre et surtout de sa disposition. Madame Christelle Muabilu a expliqué que l'échange avec la Première Ministre a tourné autour du fonctionnement des entreprises et établissements publics.

Le réseau des Femmes mandataires a informé la première Ministre des difficultés qu'elles rencontrent dans la gestion des entreprises. Elles ont ensuite suggéré des pistes des solutions face à certaines réalités et défis auxquels elles font face.

Selon la porte-parole, Madame Christelle Muabilu, la Première Ministre les avait écoutées attentivement et était très contente de cet échange. Elle les a encouragées et leur a donné certaines orientations. La Cheffe de l'Exécutif Central les a appelées au travail et à ne pas s'attarder sur les conflits.

Il sied de signaler que la délégation du Réseau des Femmes mandataires était conduite par Madame Sylvie Elenge, Directrice Générale de la RTNC.