Afrique: Sommet Russie-Afrique, Kabanda-Kayikwamba - Moisson abondante pour la RDC !

Thérèse Kayikwamba Wagner, Ministre des Affaires étrangères, et son homologue Russe Sergey Lavrov ont signé samedi soir du 9 novembre 2024, un accord de partenariat dans les domaines de la défense nationale, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les échanges culturels.

C'était à l'université des sciences et technologies de Sirius en Russie où se tient le Forum de partenariat entre la fédération de Russie et l'Afrique. Prennent part aux assises, des représentants du Mali, de l'Éthiopie, de l'Afrique, du Sud, la RDC, la Tanzanie, l'Angola et de la Guinée. Le Ministre Gilbert Kabanda Kurhenga de la Recherche Scientifique et Innovation technologique est de la partie.

Ce cadre avait été mis en place en 2019 pour permettre aux deux parties d'avoir des conversations structurées et structurantes sur leur coopération.

La cheffe de la diplomatie congolaise a félicité ses hôtes pour la réussite du Sommet de BRICS, une preuve, selon elle que la Fédération de Russie et son Président Vladimir Poutine ne sont pas isolés mais très dynamiques dans un monde multipolaire qui se dessine de plus en plus, y compris a travers le BRICS.

Mme Thérèse Kayikwamba Wagner a rappelé qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie joue un rôle très important pour la situation préoccupante dans l'Est de la RDC.

«Nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons toujours», a-t-elle précisé.

La Ministre d'État des affaires étrangères a rappelé que 2025 sera une année spéciale. Elle marquera le 65ème anniversaire de l'indépendance de la RDC certes, et le 65ème anniversaire des relations bilatérales entre les deux États et de l'université Russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba. Le Ministre Gilbert Kabanda Kurhenga de la Recherche Scientifique et Innovation technologique participe activement aux assises.