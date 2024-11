Congo-Kinshasa: Développement durable - Guy Loando annonce de nouvelles perspectives pour l'aménagement du territoire national !

Dans une récente interview, le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando Mboyo, s'est livré à coeur ouvert sur les enjeux cruciaux de l'aménagement du territoire en République du Congo. Il a fait un état des lieux global de ce qui était ce ministère avant son arrivé. Sa déclaration met en lumière les réformes en cours et les perspectives d'un développement durable qui répondent aux besoins de tous les congolais, et ce, selon la vision du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers les 6 piliers de son second mandat, énoncés lors de la prestation de serment en Janvier dernier.

Il a souligné l'importance d'établir un cadre légal solide pour l'aménagement du territoire, un domaine qui n'avait pas été structuré de manière adéquate jusqu'à présent. Malgré l'existence d'un décret de 1957 sur l'urbanisme, il était urgent d'accélérer la réforme, en réponse à une absence totale de réglementation moderne. Grâce à l'engagement du Président de la République, un cadre légal a enfin été mis en place, permettant de définir clairement les usages des 2 345 410 km² du territoire national.

"Nous, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé que ce secteur était dans un processus de réforme qui avait commencé depuis 2017, mais son aboutissement a été déclenché par l'arrivée du Président de la République au pouvoir, avec la Politique nationale de l'aménagement du territoire (PNAT), qui avait été adopté au Conseil des Ministres, parce qu'il y avait une absence totale du cadre légal de l'aménagement du territoire et du cadre institutionnel.

A part le décret 1957 sur l'urbanisme, il n'y avait pas un autre cadre règlementaire de ce secteur", a indiqué Guy Loando, Ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a salué cette implication du Chef de l'Etat afin de doter le pays de ce cadre légal qui n'existait plus depuis près de 65 ans.

Une Vision Équitable

L'objectif de l'aménagement du territoire est d'assurer une répartition équitable des activités sur l'ensemble du pays. Le Ministre a insisté sur la nécessité de créer un environnement où chaque citoyen se sent à sa place. Il a évoqué la fin de la « sauvagerie » dans la gestion des projets, appelant à une approche réglementée et planifiée pour le développement.

Il a également mentionné la création du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT), qui se veut un outil clé pour la planification des infrastructures socio-économiques. Cela inclut des investissements dans les espaces protégés, l'agriculture, le logement social et les infrastructures de base, comme les routes et les services publics.

L'engagement du gouvernement ne se limite pas à ses propres ressources. Le Ministre a mis en avant l'appui du partenaire CAFI, qui est une initiative de protection des forêts en Afrique Centrale, ainsi que le soutien du PNUD. Ces collaborations sont essentielles pour garantir le financement et l'expertise nécessaires à la mise en oeuvre des réformes.

Développement local

Le projet PDL-145 Territoires est un exemple prometteur des initiatives en cours. Ce projet vise à construire des écoles et des centres de santé, tout en préparant une seconde phase axée sur les infrastructures agricoles et les énergies renouvelables. Ces efforts visent à booster le développement économique et social des territoires, en rendant les services essentiels accessibles à tous.

"Il y a également le projet PDL-145 Territoires, avec la construction des écoles et des centres de santé, qui représentent la composante une du projet. Nous attendons la composante numéro deux qui va toucher les routes de la desserte agricole, tout ce qui est énergie renouvelable avec le photovoltaïque, en créant des centres d'intérêt pour booster les territoires. Cette approche pour une occupation ordonnée du territoire, c'est ça l'aménagement. Et pour y arriver, il y a deux livrables : le capital forestier avec les enjeux du climat et le potentiel agricole avec la revanche du sol sur le sous-sol", a-t-il indiqué.

Cette mise au point du Ministre Guy Loando Mboyo révèle une vision claire et déterminée pour l'aménagement du territoire en République du Congo. À travers des réformes audacieuses et une planification stratégique, le gouvernement ambitionne de bâtir un avenir où chaque Congolais peut prospérer dans un environnement harmonieux et durable. L'engagement du Ministre et de son équipe est un signe encourageant pour l'avenir du pays et son développement équilibré.