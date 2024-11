Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire dans l'Est du pays - Vers une mission d'information du Parlement Africain !

Les chefs des délégations de l'Assemblée nationale et du Sénat de la RDC -République Démocratique du Congo- auprès du Parlement panafricain, le Rapporteur Jacques Djoli et le sénateur Alphonse Ngoy Kasanji ont, enfin obtenu, au terme de leur mission en Afrique du Sud, l'arrivée prochaine à Kinshasa, d'une mission d'information de la Commission permanente de l'Organe législatif panafricain chargée des relations internationales et de résolution des conflits. C'était au terme d'une séance de travail qu'ils ont eue, jeudi 7 novembre 2024, avec le président de cette Commission, Shéril El Gabaly, sur la clarification des termes de référence de ladite mission d'information, qui sera diligentée à Kinshasa, et à Goma, dans le Nord-Kivu, du 25 au 30 novembre courant.

En effet, le Parlement panafricain, qui, dans la motivation de la nouvelle architecture de l'Union Africaine, veut prendre sa place pour faire entendre la voix des peuples africains, a manifesté sa volonté de ne pas rester indifférent au drame humanitaire consécutif à l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23.

Voilà qui sous-tend la diligence de cette mission d'information, qui sera conduite par le Président de la Commission permanente du Parlement panafricain chargée des relations internationales et de résolution des conflits, Sheril EL GABALY, pour s'imprégner, sur le terrain, de la crise sécuritaire qui sévit dans la partie orientale de la RDC, consécutive à cette guerre d'agression imposée injustement au Congo Kinshasa par le régime de Kigali via la coalition AFC-M23.

Sur place, la mission rencontrera notamment, les Présidents de deux Chambres du Parlement rd-congolais, le professeur Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale et Jean Michel Sama Lukonde du Sénat, avant de se rendre à Goma, pour s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire.

Aussi, la mission se rendra dans les pays voisins, pour confirmer et rappeler à ces pays le droit à la paix du peuple congolais, et l'impératif de s'impliquer sans hypocrisie ni ruse dans le processus de Luanda.

Le Président de la Commission permanente du Parlement panafricain chargée des relations internationales et de résolution des conflits, Sheril EL GABALY, a salué les progrès de consolidation de la démocratie et des efforts internes en matière de promotion et de protection des droits de l'homme réalisés sous le leadership du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.