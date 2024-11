Gabon: Lastoursville - Journée internationale de la femme rurale

Il y a quelques jours, la journée internationale de la femme rurale a été célébrée au village du regroupement de Ndambi, dans le département de Mulundu, avec pour thème "Valoriser les actions essentielles du développement agricole".

Le Gabon a célébré cette journée avec un sous thème "les femmes rurales gabonaises agissent pour la sécurité alimentaire des communautés". Ce sujet est au coeur des objectifs du projet SWM porté par le CIRAD, la DGFAP du MINEF et la FAO. Financé par l'Union-Européenne, ce projet vise à faire émerger des filières légales, saines et durables de viande de brousse.

Le département de Mulundu est le site pilote du projet qui travaille dans dix (10) communautés rurales. L'approche genre et les garanties sociales du projet mettent en avant, le rôle essentiel des femmes dans la stabilité alimentaire des ménages.

La journée a commencé par une causerie : sensibiliser et discuter avec les femmes pour recueillir leur avis et mettre en avant, leurs points de vue par rapport aux rôles qu'elles jouent au sein des associations communautaires de chasse villageoises.

La discussion a tourné autour de l'importance de la femme rurale en tant que cultivatrice, mais aussi maillon indispensable et nécessaire dans la conservation de la biodiversité et l'amélioration du bien-être des familles rurales.

Cet avis était attendu car, l'un des buts du projet vise à prendre en compte, l'inclusion totale de la femme dans ces différentes activités associées à la chasse communautaire. L'intégration de la femme rurale dans ce processus de la durabilité de la ressource est plus que nécessaire et importante.

Ce mécanisme permet de valoriser la femme afin de promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme et lutter contre la pauvreté de la femme et des ménages dans le département de Mulundu a mentionné Micheline-Elogh 'Asseko, responsable de l'animation communautaire pour le projet SWM qui prône un renforcement du rôle des femmes dans la gouvernance communautaire.

Le président de l'association, Serge Mouedi Wemba a salué depuis 6 ans, la présence du projet SWM-Gabon dans le département de Mulundu et a vanté son approche genre et les garanties sociales qui permettent une collaboration en tout confiance. Il prône l'émancipation de la femme. Les échanges vont surtout permettre au projet ,de construire renforcer les orientations pour pouvoir atteindre l'autonomisation des femmes rurales dans les associations et finaliser le mécanisme de la stratégie genre du programme SWM-Gabon.

La cérémonie s'est achevée par une remise des cadeaux aux femmes et s'en est suivie une collation.