Algérie: Voies ferrées - Plusieurs projets pour la suppression des passages à niveau

Alger — L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires "ANSERIF", s'emploie à la réalisation d'un large programme visant à supprimer les passages à niveau, en vue de préserver les vies et les biens, indique un responsable à l'ANSERIF.

Dans une déclaration à l'APS, le chargé de communication de l'ANSERIF, Abdelkader Mazar, a indiqué que ce programme renfermait plusieurs projets visant à garantir au maximum, la sécurité ferroviaire et routière, à travers la suppression des passages à niveau entre les voies ferrées et les routes nationales, de wilaya et communales, ce qui permettra de donner plus de fluidité au trafic ferroviaire et routier, et de réduire les accidents de la route.

En vue de sécuriser et protéger les voies ferrées, il a été procédé à l'inscriptions de projets pour la réalisation d'ouvrages d'art (ponts et tunnels) au niveau des passages à niveau, à travers l'ensemble des lignes réalisées (en service), ou celles en cours de réalisation, dont les projets de lignes ferroviaires à double voies, a ajouté M. Mazar.

En effet, 417 ouvrages d'art (ponts et tunnels) ont été construits pour supprimer les passages à niveau à travers "les nouvelles lignes", a-t-il révélé, faisant état de la réalisation de 270 ouvrages d'art (ponts et tunnels), pour supprimer lesdits passages "au niveau des projets de lignes ferroviaires à double voies".

En outre, l'agence a enregistré deux opérations pour la réalisation de ponts et de tunnels en vue de supprimer les passages à niveau "à travers les lignes exploitées", a-t-il fait savoir.

La première opération consiste à éliminer les passages à niveau sur la ligne nord reliant Annaba à Tlemcen. L'agence a entamé la réalisation de 49 ouvrages d'art (pont/tunnel) sur un total de 78 ouvrages prévus.

Les travaux de 19 autres ouvrages seront lancés dès le parachèvement des procédures contractuelles, et ce dans les wilayas d'Alger, Blida, Aïn Defla, Chlef, Relizane, Mascara, Oran, Bouira, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj et Constantine.

Quant à la deuxième opération, elle consiste à éliminer les passages à niveau sur les lignes restantes. L'agence s'atèle actuellement à réaliser 16 ouvrages d'art (pont/tunnel) sur un total de 40 ouvrages prévus.

Les travaux de 24 autres ouvrages débuteront dès l'achèvement des procédures contractuelles. Il s'agit des points de croisement dans les wilayas de Bechar, Naâma, Sidi Bel Abbès, Ain Témouchent, Souk Ahras, Annaba, Jijel, Skikda, Batna et Biskra, conclut la même source.