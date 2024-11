Algérie: Commerce - La compensation des importateurs et les transformateurs de café se fera dans les délais convenus

Alger — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a tenu une rencontre de concertation et d'évaluation avec les acteurs de la filière café, au cours de laquelle il a rassuré les importateurs et les transformateurs de café que les compensations leur seront versées selon les délais convenus, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre tenue dimanche au siège du ministère et qui a porté sur les nouvelles mesures prises en vue de garantir l'approvisionnement du marché national en café, aux prix fixés, les participants ont fait part de leur "plein" engagement pour un approvisionnement régulier du marché, à travers l'importation du café en quantités suffisantes, ce qui permettra de remédier à toutes fluctuations dans la disponibilité de cette matière destinée à la consommation, selon le communiqué.

Le ministre a, par ailleurs, souligné l'impératif de prendre "toutes les mesures" pour assurer la disponibilité des marchandises et des produits de consommation en prévision du mois de Ramadhan, appelant les opérateurs économiques et les commerçants à coordonner et à intensifier leurs efforts, à contribuer à la régulation du marché et à lutter contre les pratiques illicites.

Cette rencontre qui s'inscrit dans la série de rencontres de concertation organisées par le secteur avec les partenaires et les professionnels, a vu la participation du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), et du Secrétaire général (SG) de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Issam Bedrissi, conclut le communiqué du ministère du commerce.