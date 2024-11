Ethiopie: La BAD soutient 24 projets actifs au pays avec un investissement total de 1,21 milliard de dollars

Addis Abeba — Le ministère des Finances et la Banque africaine de développement (BAD) ont organisé conjointement un atelier de formation sur la clinique fiduciaire pour les projets financés par la Banque, qui s'est tenu à Hawassa.

L'événement a réuni des parties prenantes clés, notamment des responsables des gouvernements régionaux et fédéraux, des coordinateurs de l'unité de mise en oeuvre des projets (PIU), des spécialistes de la passation des marchés, du personnel de gestion financière et des représentants des agences d'exécution et du personnel de la Banque africaine de développement.

La formation est conçue pour équiper et familiariser le personnel gouvernemental chargé des projets/programmes financés par la BAD avec les procédures et réglementations de la Banque.

La formation contribuera également aux efforts de renforcement des capacités visant à surmonter les principaux obstacles à la mise en oeuvre des projets, garantissant ainsi une exécution fluide, un meilleur décaissement, une amélioration des notes de mise en oeuvre et l'atteinte des bénéficiaires finaux.

Les participants à la formation ont assisté à une série de présentations et de discussions animées par des spécialistes de la Banque sur des sujets tels que le portefeuille du pays, la gestion des décaissements et des finances, la gestion des achats, l'environnement et les mesures de sauvegarde.

Les sessions ont donné lieu à des discussions approfondies sur la gestion et l'administration des contrats, les défis liés à la planification et à l'exécution des achats, les méthodes de décaissement et les exigences d'audit des projets.

À ce jour, la Banque africaine de développement soutient environ 24 projets actifs dans le pays, pour un investissement total de 1,21 milliard de dollars.

Le portefeuille de la Banque est principalement axé sur le secteur de l'énergie (30 %), suivi du secteur privé (20 %), de l'agriculture (16 %) et du secteur des transports (15 %).