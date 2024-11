Ethiopie: Le pays a lancé la toute première expédition de fruits et légumes vers le marché européen

Addis Abeba — L'Éthiopie a lancé la toute première expédition de fruits et légumes réfrigérés vers le marché européen, a révélé le ministère de l'agriculture.

Ethio Vegfru, une société privée d'exportation et d'importation à responsabilité limitée, a officiellement lancé aujourd'hui les expéditions de produits végétaux Sugar Snap et Mangetout vers les Pays-Bas en présence de la ministre d'État à l'Agriculture, Sofia Kasa.

S'exprimant à l'occasion, le directeur général et fondateur d'Ethio Vegfru, Tsegaye Abebe, a indiqué que 12 tonnes de produits végétaux Sugar Snap et Mangetout seront livrées au port de Djibouti, à l'aide d'un conteneur équipé de réfrigérateurs modernes et de nouvelles technologies.

Les produits frais ont été chargés à Koka et seront transportés aux Pays-Bas via le corridor de transport Éthiopie-Djibouti dans les 23 jours.

Cette expédition est une étape importante dans le développement d'un corridor logistique frais pour l'exportation de fruits, légumes et autres denrées périssables par fret maritime via le port de Djibouti, a-t-on appris.

Notant que l'Éthiopie n'a pas encore exploité tout son potentiel dans le domaine de la production de fruits et légumes, Tsegaye a déclaré que nous devrions continuer à produire des légumes et des fruits à grande échelle et augmenter les marchés de destination d'exportation.

Il a également souligné la nécessité de maximiser l'utilisation du secteur et d'investir davantage dans la production de fruits et légumes.

Selon le directeur général, le lancement du transport de produits végétaux par bateau est une grande initiative pour l'Éthiopie afin de pénétrer le marché mondial.

Il a également exhorté à redoubler les efforts en cours et à élargir le produit ainsi qu'à le présenter aux marchés.

Après que les destinations des marchés dans les pays européens ont diminué en raison de facteurs de protection de l'environnement, Tesgaye a noté que l'Éthiopie s'est déjà lancée dans une grande tâche en commençant les expéditions de divers produits végétaux en utilisant des conteneurs de réfrigération modernes.