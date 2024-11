Afrique: Les agents de voyages et de fret de Singapour ont salué la croissance rapide d'Ethiopian Airlines et l'expansion de la connectivité Afrique-Singapour

Addis Abeba — Les agents de voyages et de fret de Singapour ont exprimé leur reconnaissance envers Ethiopian Airlines lors d'une soirée de remise de prix à Singapour, célébrant la croissance rapide de la compagnie aérienne et son rôle clé dans le renforcement des liens entre l'Afrique et Singapour.

Les partenaires présents, dont des représentants d'agences telles que Energia, Singapore Post Ltd, et Airserve Group, ont salué l'exceptionnelle connectivité d'Ethiopian Airlines et son impact positif sur les secteurs de l'aviation et du tourisme.

Albert Ho, directeur exécutif de Citystate Travel, a souligné l'évolution de la compagnie, notant qu'elle était passée d'un événement modeste l'année précédente à une célébration de grande envergure cette année.

Il a également évoqué le potentiel d'Ethiopian Airlines pour attirer non seulement les voyageurs d'affaires, mais aussi les touristes de loisirs, en particulier après la présentation des attractions naturelles de l'Éthiopie.

Caryl Phan, directrice du fret aérien à Singapour, a mis en avant la croissance impressionnante de la compagnie et l'augmentation de la demande pour ses services de fret, qui rapprochent encore davantage l'Afrique et Singapour. Elle a également exprimé son désir de visiter l'Éthiopie, inspirée par une vidéo présentant le pays.

Chloe Lim d'Airserve a salué l'impact d'Ethiopian Airlines sur la capacité de transport de passagers, tandis que Vicnesh Nagarajan de Singapore Post Ltd a souligné l'importance de la compagnie dans la connectivité Asie-Afrique pour le commerce électronique.

Telila Deressa, directeur régional de la compagnie pour Singapour, a remercié les partenaires pour leur soutien, affirmant que la ligne Singapour-Ethiopian était parmi les plus rentables et a facilité l'expansion économique, commerciale et culturelle entre l'Afrique et l'Asie.