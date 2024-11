Addis Abeba — Le ministre des affaires étrangères, Gedion Timotios, a eu des entretiens bilatéraux fructueux avec plusieurs homologues clés en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sotchi, en Russie.

Ainsi, Gedion a rencontré Peya Mushelenga, ministre namibien des relations internationales et de la cooperation, Morrisanda Kouyaté, ministre des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger de Guinée, Tete Antonio, ministre des relations extérieures de l'Angola et Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Congo.

Selon le ministère des affaires étrangères, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération sur les questions bilatérales et continentales, avec un objectif commun : faire progresser les intérêts mutuels et favoriser des liens plus étroits entre l'Éthiopie et ces nations africaines.