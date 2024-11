Cameroun: Que faut il savoir sur le prix de la bière et des alcools mix au pays ?

Le prix en détail de la bière fait l'objet de beaucoup d'attention chez les consommateurs. Il varie d'un point de vente à un autre et suscite la désapprobation des clients des sociétés Brassicoles.

Le ministère du Commerce reste sur les prix actuels. Autrement dit, Il n'y a pas de hausse du prix de la bière et des alcools mix au Cameroun

De fait, Depuis plusieurs années, les détaillants commercialisent la bière et les alcools mix avec des prix majorés et les distributeurs facturent des frais d'enlèvement à leurs clients. L'instauration de tels frais de chargement vise donc à rétablir une certaine équité dans la filière.

Aussi, Contraints par le contexte inflationniste, les entreprises brassicoles (SABC et GCSA) se sont résolues d'instaurer - à destination des distributeurs - des frais de chargement pour la manutention, le contrôle et la mise à disposition des bouteilles de bières et alcools mix en verre consigné. Il est à préciser que depuis 2021, les producteurs de boissons supportent seuls les impacts du contexte inflationniste.

Cette tendance inflationniste a émis des signaux erronés sur le marché de la boisson en donnant l'impression d'une augmentation des prix. Cette situation a contraint le la tutelle, le ministre du commerce à publier un communiqué dont le Journal InfoMatin, paraissant à Yaoundé en fait l'économie.

Pour le journal « Les prix n'augmentent pas ». Une note du ministre du Commerce, ce 03 novembre, instruit les responsables des services déconcentrés de son département ministériel de se " déployer sur le terrain et réprimer" avec fermeté et sans la moindre concession, ni faiblesse, toute hausse ". Luc Magloire Mbarga Atangana ordonné, également, d'infliger aux contrevenants " des amendes maximales, assorties de la fermeture des établissements encas d'opposition à l'ordre "

Bien plus et pour harmoniser les prix dans la filiere, Les producteurs brassicoles demandent aux acteurs de la filière de mettre tout en oeuvre pour préserver la stabilité des prix. Les entreprises brassicoles se tiennent aux côtés des pouvoirs publics pour tout mettre en oeuvre afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages tout en garantissant la soutenabilité de cette filière qui a une contribution significative à l'économie du pays, au développement d'une filière industrielle et agricole locale et par conséquent, à l'emploi.