Afrique de l'Ouest: Les cours des actions Orange et BICICI atteignent des sommets, la BRVM reste haussière

La Bourse de l'Afrique de l'Ouest (BRVM) a clôturé sur une note haussière, les principaux indices tels que la BRVM Composite, la BRVM 30 et la BRVM Prestige affichant une évolution positive.

Les titres les plus performants sont ceux de Sonatel (SNTS) et d'Orange (ORAC), la BICICI (BICC) étant en tête des gains de capitalisation.

Des gains notables ont été enregistrés pour les titres SMB, SOGB et CIE, tandis qu'Uniwax, Bernabé et BOA BF ont affiché des performances plus faibles.

La Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique de l'Ouest (BRVM) a clôturé la semaine dernière sur une note haussière, marquant ainsi sa quatrième séance de hausse consécutive. Les principaux indices ont connu une évolution positive, l'indice composite de référence augmentant de 0,42% à 271,33 points, le BRVM 30 de 0,45% à 135,64 points, et le BRVM Prestige de 0,64% à 113,18 points.

Cette tendance haussière a été alimentée par les bonnes performances des titres Sonatel(SNTS), en hausse de 0,44% à 23 705 FCFA, et Orange(ORAC) qui a progressé de 0,47% à 16 175 FCFA. La BICICI(BICC) a mené le marché dans les gains de capitalisation, augmentant de 3% à 12.000 FCFA. Les titres Orange et BICICI ont atteint leurs plus hauts historiques.

Parmi les valeurs les plus performantes figurent SMB (+5,72% à 11.000 FCFA), SOGB (+4,29% à 4.500 FCFA), et CIE (+3,10% à 2.325 FCFA). En revanche, Uniwax (-6,90% à 405 FCFA), Bernabé (-4,76% à 1 100 FCFA), et BOA BF (-2,73% à 3 210 FCFA) ont affiché les plus faibles performances.

Points clés à retenir

Les gains hebdomadaires constants de la BRVM soulignent le sentiment positif des investisseurs, soutenu par les performances solides des principaux acteurs tels que Sonatel, Orange CI, et BICICI. Le volume total des transactions a atteint 586,75 millions de FCFA, en baisse par rapport aux 3,5 milliards de FCFA de la séance précédente.

Orange CI, SIB, et Nestlé CI ont dominé les échanges, avec des valeurs de transaction de 94,76 millions FCFA, 80,99 millions FCFA, et 65,60 millions FCFA, respectivement. Malgré une baisse du volume total des transactions par rapport à la session précédente, la trajectoire ascendante constante de la bourse met en évidence une forte réaction du marché aux valeurs phares atteignant des valorisations maximales.