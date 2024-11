Afrique: La branche logistique africaine de MSC investira 43 millions de dollars en Namibie d'ici 2030

L'unité Africa Global Logistics (AGL) de MSC Mediterranean Shipping Company va investir 40 millions d'euros en Namibie d'ici 2030, en se concentrant sur les secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables.

L'unité Africa Global Logistics (AGL) de Mediterranean Shipping Company prévoit d'investir jusqu'à 40 millions d'euros (43 millions de dollars) en Namibie d'ici 2030, en tirant parti de l'expansion des secteurs du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables dans le pays.

AGL construit un entrepôt à Walvis Bay et prévoit d'autres investissements à Luderitz, pour soutenir à la fois l'exploration pétrolière et l'importation d'éoliennes et d'autres équipements renouvelables, selon Koen Rombouts, directeur général d'AGL pour le corridor d'Afrique australe.

L'entreprise est également en train de créer une unité d'énergie pour fournir des services pétroliers et gaziers en Namibie, où des explorateurs tels que TotalEnergies et Shell ont fait de récentes découvertes. L'accent mis par AGL sur les infrastructures portuaires stratégiques intervient alors que les ports d'Afrique australe deviennent des plaques tournantes cruciales pour les exportations de ressources naturelles et le développement des énergies renouvelables.

Points clés à retenir

L'investissement prévu par AGL souligne l'importance stratégique de la Namibie en tant que plaque tournante de la logistique et de l'énergie en Afrique australe. Avec un rôle croissant dans les industries des énergies fossiles et renouvelables, les ports namibiens sont prêts à stimuler le commerce régional et le développement économique. La baisse d'efficacité de la société publique sud-africaine de logistique Transnet a également ouvert de nouvelles perspectives, car des entreprises comme AGL cherchent à étendre leurs activités, envisageant même éventuellement des partenariats le long de corridors ferroviaires essentiels.

La démarche d'AGL s'aligne sur la demande mondiale croissante de minerais essentiels, les terminaux de la société dans des régions comme le port angolais de Lobito servant déjà de points d'exportation clés pour des ressources telles que le cuivre. Alors que la concurrence pour les minerais stratégiques s'intensifie, AGL entend renforcer sa présence dans les ports des régions les plus riches en ressources de l'Afrique.