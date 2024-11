Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 novembre 2024

COP29 – L’Afrique en quête de financement pour faire face aux défis climatiques

La 29e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP29) s’est ouverte ce lundi 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan et se tiendra jusqu’au 22 novembre 2024. Cette rencontre, qui est une occasion cruciale d’accélérer les mesures visant à lutter contre la crise climatique dans le monde, surtout en Afrique, regroupe des Chefs d’Etat, des dirigeants d’entreprises et de la société civile, des chercheurs et géologues dans le but de trouver des solutions concrètes au problème lié au climat.

En effet, la COP 29 intervient dans un contexte où le continent africain est confronté à des catastrophes climatiques telles que des inondations, des crues, des sécheresses, entre autres. Ces phénomènes ont causé le déplacement de millions de personnes en Afrique. Cette situation a plongé le continent dans un réel besoin de financement pour faire face aux nombreux défis climatiques dont il est confronté. (Source allAfrica)

Sénégal/Décès non naturel : A qui profiterait une mort de Moustapha Ba ?

Le décès de Moustapha Bâ, ancien Ministre des Finances et du Budget du Sénégal, suscite un grand nombre de questions, après que le Parquet de Dakar ait révélé que sa mort n'était pas naturelle. Cette déclaration va à l’encontre de la conclusion initiale en France, où il avait été affirmé que la cause de son décès était naturelle. Cependant, il est important de souligner que les autorités françaises n'avaient pas pratiqué d’autopsie, contrairement à leurs homologues sénégalais. Ce retournement met en lumière des zones d’ombre et soulève la possibilité d'un acte criminel. (Source Senenews)

RDC: La veuve de Chérubin Okende récupère enfin son passeport confisqué depuis février par la DGM

Samba Malata, veuve de l’opposant Chérubin Okende, a récupéré ce lundi son passeport auprès de la Direction Générale de Migration (DGM), après de longs mois de rétention. Accompagnée de son avocat, maître Laurent Onyemba, elle a été reçue par le directeur juridique de la DGM pour finaliser cette procédure.

Le passeport de Mme Malata avait été confisqué en février 2024 à l’aéroport international de N’Djili, dans le cadre d’une interdiction émise par le Parquet de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, en lien avec une enquête judiciaire sous le numéro RMP 37.311/Pr021/BAS. Depuis, la veuve de Chérubin Okende, retrouvé mort en juillet 2023 dans des circonstances controversées, avait formulé plusieurs demandes officielles pour la restitution de ce document, invoquant des raisons humanitaires et la nécessité de se rendre à l’étranger pour des soins médicaux urgents. (Source Actualité.cd)

Diabète : Une marche de sensibilisation et des dépistages gratuits aux Comores

Le dépistage est prévu pour le 16 novembre prochain sur plusieurs sites à Ngazidja. Cette année, l’Ong Santé Diabète a choisi d’organiser une marche à Moroni.

Comme chaque année, l’organisation non gouvernementale Santé Diabète a initié une marche le dimanche 10 novembre à Moroni pour promouvoir la campagne de sensibilisation contre le diabète. Plusieurs associations ont participé à cet événement, parmi lesquelles l’association Sitara, le club sportif Cause Bleue, ou encore une association de lutte contre l’endométriose. (Source Alwatwan)

Le basket togolais en pleine renaissance

Réélue ce samedi à la tête de la Fédération Togolaise de Basketball (FTBB), Gina Adekambi a présenté ses objectifs pour positionner le pays parmi les grandes nations sportives africaines.

Consciente des lacunes au niveau local, Mme Adekambi place la promotion de la discipline à la base au cœur de son programme. Son ambition est claire : intégrer le basket-ball dans les écoles et les quartiers pour éveiller des vocations dès le plus jeune âge. Elle veut parvenir à 5000 licenciés d’ici deux ans. Gina Adekambi reconnaît que les défis sont nombreux. Qu’il s’agisse du manque d’infrastructures, des financements limités ou de l’organisation des compétitions locales, la tâche est immense. (Source alome)

Un engagement pour l’éducation et l’avenir du Gabon : La députée Adiahenot livre 63 tables-bancs au CES de Batavéa

L’honorable Flavienne Adiahenot, députée de la transition, a récemment posé un geste fort en faveur de l’éducation de plusieurs dizaines d’élèves gabonais en offrant 63 tables-bancs au Collège d’enseignement secondaire public de Batavéa. Une initiative visant à améliorer les conditions d’apprentissage et à sensibiliser aux besoins en infrastructures d’eau, d’hygiène, et d’assainissement dans les établissements scolaires.

La députée de la transition, Flavienne Adiahenot, fille de la première institutrice gabonaise de jardin d’enfants, Liliane Denise Meporewa, a concrétisé son engagement pour l’éducation en offrant 63 tables-bancs au CES de Batavéa. Ce don, destiné à alléger le quotidien des élèves souvent contraints de partager les tables, vise à créer un cadre propice à leur réussite. (Source Gabon review)

4e édition du Tour féminin du Burundi 2024 : Les Burkinabè en tête du classement général

Le Burkina Faso domine le Tour cycliste international du Burundi placé sous la bannière de l’Union cycliste internationale (UCI). Les quatre cyclistes burkinabè sont en tête du classement général du maillot jaune de cette quatrième édition du Tour cycliste international du Bénin.

Après avoir dominé la course contre la montre par équipe la veille, les Etalons cyclistes continuent de dominer le Tour du Burundi féminin. En effet, Awa Bamogo a remporté la deuxième étape du Tour du Burundi disputé ce lundi 11 novembre 2024 entre Nyakararo et Gitega longue de 58 km. (Source Burkina24)

La soif de la capitale risque de durer à Madagascar

Les besoins en eau d’Antananarivo ne cessent d’augmenter, alors que la disponibilité stagne, voire régresse. Avant 2019, les besoins quotidiens en eau de la capitale se situaient à 140 000 m3. Actuellement, on constate que la demande excède de 100 000 m3 l’offre, constituée par la capacité de production de 200 000 m3 qu’ont les stations de pompage qui alimentent la capitale. Les besoins augmentent du fait de la hausse de la population, mais aussi du fait des pertes physiques à travers les fuites de tuyauteries et des vols purs et simples. L’ensemble de ces pertes est estimé à 60 000 m3, soit 30% de la production.

Pour faire face à l’évolution de la situation, de nouveaux forages permettant d’obtenir 95 000 m3 par jour seront mis en œuvre aux alentours de la capitale. (Source Madagascar Tribune)

Guinée/Dabola : Lancement de la campagne de vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle constitution

Dans le cadre de la vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle constitution, une mission du conseil national de la transition (CNT) conduite par l’honorable Fingui Camara, vice-présidente de la commission constitution séjourne dans la préfecture de Dabola. Ce lundi 11 novembre 2024, la campagne de vulgarisation a officiellement démarré par une rencontre avec les élèves du collège-lycée Barry Diawadou en présence des autorités préfectorales et communales. (Source Mosaiqueguinée)

Niger : Une dizaine d’ex-combattants du Front Patriotique pour la Libération (FPL) déposent les armes à Agadez

Le Gouvernorat d'Agadez a accueilli ce lundi 11 novembre 2024 une cérémonie de reddition des armes par des ex-combattants du Front Patriotique pour la Libération (FPL), mouvement formé après le coup d’État du 26 juillet 2023. Conduit par le Gouverneur de la région, le Général de Brigade Ibra Boulama Issa, l'événement marque l’abandon de la lutte armée par ces individus, désormais motivés à soutenir la souveraineté nationale sous l'égide du CNSP.

Ces anciens membres du FPL, mouvement qui demande la « libération » du président déchu Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel d'avant le coup d'Etat, ont remis aux autorités des armes de guerre, témoignant de leur engagement envers la paix et la réintégration au sein de la société. (Source actuniger)