Afrique: Le président du Conseil de Souveraineté s'adresse au sommet arabo-islamique à Riyad

Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS, le Lit-Gen. Abdel Fattah al-Burhan, a affirmé la solidarité du gouvernement et du peuple soudanais avec le peuple palestinien, saluant sa détermination et sa lutte juste et légitime pour établir son État indépendant avec Al-Quds comme capitale.

S'exprimant lundi dans la capitale saoudienne, Riyad, aux activités du sommet conjoint arabo-islamique, Son Excellence a déclaré qu'une paix juste, globale et durable dans la région du Moyen-Orient ne sera réalisée qu'avec la fin de l'occupation totale israélienne de tous les territoires arabes occupés, y compris le Golan syrien. Conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité et aux dispositions de l'Initiative de Paix Arabe, adoptée en 2002.

Le Président du Conseil Souverain a ajouté : « Nous joignons notre voix à celle de vous tous pour appeler la communauté internationale à accélérer la mise en oeuvre de la solution à deux États et du cessez-le-feu, à empêcher l'expansion de la portée du conflit dans la région, mettre fin au déplacement forcé de la population de Gaza et assurer l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes déplacées et aux réfugiés.

Gen. Al-Burhan a indiqué que malgré les circonstances et les défis que traverse mon pays, j'ai tenu à assister à ce sommet en raison de notre enthousiasme au Soudan et de notre ferme conviction de travail commun, de coopération et de solidarité avec tous les pays et institutions pour parvenir à la sécurité, à la stabilité et à la paix pour nos peuples et pays et que cet objectif ne pourra être atteint que grâce à des efforts concertés et intégrés et à des intentions sincères de résoudre les conflits et les crises.

Al-Burhan a souligné aux participants qu'il ne fait aucun doute que vous avez suivi les pratiques dangereuses de la milice rebelle Forces du Soutien Rapide- FSR qui vise à détruire l'État soudanais, à affamer et à déplacer le peuple soudanais, au mépris flagrant du Droit Humanitaire International et des conventions et normes internationales et en commettant des crimes qui ne sont pas dignes de ce nom plus ou moins graves que les crimes de l'occupation israélienne à Gaza et au Liban, je vous assure que le peuple soudanais est grand dans son histoire et avec le soutien et l'aide de ses frères et amis, il est capable de s'en sortir à la sécurité.

En conclusion, il a renouvellé son appréciation pour le rôle croissant du Royaume frère d'Arabie Saoudite au service des causes arabes, islamiques et humanitaires dans leur ensemble.

Gen. Al-Burhan a affirmé la volonté de travailler avec les frères des mondes arabe et islamique et tous les amis épris de paix de la communauté internationale pour travailler ensemble pour mettre fin à tous les différends et conflits dans le monde.