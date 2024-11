Soudan: CAH délivre au groupe d'experts de l'ONU des documents montrant que FSR a créé des obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire au Darfour

Port-Soudan — Dans le cadre de sa mission relative à la mise en oeuvre de la résolution 1591 de 2005 du Conseil de sécurité concernant la région du Darfour, l'équipe d'experts du CS a tenu lundi un certain nombre de réunions, notamment avec le ministère des Affaires étrangères. et un certain nombre d'institutions militaires du pays.

L'équipe d'experts a également visité le siège de la Commission Nationale d'Aide Humanitaire à Port-Soudan, accompagnée par des membres de la Coordination Nationale pour le Suivi de la Résolution 1591 de 2005 concernant les États du Darfour, qui travaille sous l'égide du Comité Suprême de Coordination avec les Nations Unies, dirigé par le membre du Conseil de Souveraineté, commandant en chef adjoint, Lit-Gen. Ibrahim Jaber.

La Commissaire Générale à l'Aide Humanitaire au Soudan, Dr. Salwa Adam Bennia, a qualifié la réunion d'experts de réussie et importante, ajoutant qu'elle a informé l'équipe de la réalité des conditions humanitaires au Darfour et dans le reste des villes du Soudan, en plus aux violations infligées par les milices aux civils, à travers des documents vidéo prouvant les atrocités commises par les milices.

Dr Salwa a également indiqué que l'équipe d'experts des Nations Unies avait posé un certain nombre de questions sur le poste frontière d'Adré. Elle leur a fourni une explication détaillée de la position du gouvernement soudanais sur la question de l'ouverture des points de passage, réitérant l'engagement du Soudan à fournir toutes les facilités liées à la fluidité de l'aide humanitaire.

Soulignant que le Soudan a soumis une proposition aux Nations Unies concernant la poursuite des travaux au point de passage d'Adré, qui comprend la création d'un mécanisme conjoint comprenant le Soudan, le Tchad et les Nations Unies dans le but de faciliter les procédures et suivi des marchandises importées au Soudan..

En outre, Salwa Bennia a déclaré qu'elle avait également informé l'équipe d'experts de l'ONU des violations et des objections commises par la milice et de ses attaques contre les équipes d'Aide Humanitaire, au mépris clair de la résolution (2736) du Conseil de Sécurité de l'ONU concernant le non-siège d'El Fasher et l'obstruction de l'arrivée des secours à ceux qui en ont besoin.

Confirmant que le gouvernement soudanais permet aux secours d'atteindre tout citoyen soudanais présent dans n'importe quelle partie du pays. Le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires (OSHA) a été informé de la volonté du gouvernement soudanais d'ouvrir le passage une fois que les exigences liées à la sécurité des procédures liées à l'ouverture du passage seront remplies.