Soudan: Le président du Conseil de souveraineté et le prince Mohammed ben Salmane tiennent une réunion bilatérale à huis clos

Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté CTS, le général Abdel Fattah Al-Burhan, et le prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite, le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ont tenu une réunion bilatérale fermée , en marge du sommet arabo-islamique.

Ils ont discuté de l'évolution des relations bilatérales et du soutien aux perspectives de coopération conjointe entre le Soudan et le Royaume d'Arabie Saoudite.

Le président du CTS a informé le prince héritier saoudien de l'évolution de la situation au Soudan, sur fond de rébellion de la milice terroriste Al-Dagalo contre l'État et ses institutions, qui a entraîné des violations et des atrocités contre les civils, le ciblage de citoyens innocents et la destruction d'institutions, d'installations et de projets d'infrastructure vitaux dans le pays.

Le prince héritier a affirmé que le Royaume se tenait aux côtés du Soudan et soutenait son unité, sa sécurité, sa stabilité et son intégrité territoriale.

Soulignant que les peuples saoudien et soudanais entretiennent des relations profondément enracinées dans l'histoire, soulignant que son pays espère apporter la paix et la stabilité au Soudan le plus rapidement possible, afin de mettre fin aux souffrances endurées par le peuple soudanais.