Soudan: Le ministre de la Santé et de la Protection sociale pour la région du Darfour rencontre l'ambassadeur du Koweït

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale du gouvernement régional du Darfour, Babiker Hamdeen, a tenu une réunion avec l'ambassadeur de l'État du Koweït, Dr. Fahd Al-Dhafiri, en présence du directeur de cabinet du ministre, Dr Tijjani Muhammad Hassan.

Le ministre a remercié le gouvernement et le peuple de l'État du Koweït pour leur position ferme envers le Soudan en général et la région du Darfour en particulier et pour leurs positions de soutien et d'assistance au Soudan.

Le ministre Babiker Hamdeen a déclaré que le gouvernement koweïtien et les organisations caritatives non gouvernementales avaient contribué au secours du peuple soudanais en envoyant des ponts aériens et des navires transportant des tonnes d'aide au peuple soudanais après le déclenchement de la guerre, connue sous le nom 'Au Secours du Soudan', qui a contribué à atténuer les effets de la guerre, saluant le grand rôle du Koweït dans le soutien aux projets du Soudan, en particulier le projet du Fonds de Reconstruction de l'Est.

Le Ministre a fourni une explication détaillée de la situation humanitaire laissée par la rébellion de la milice de soutien rapide soutenue au niveau régional et international, notant que la milice a commis des crimes et des violations contre les civils, notamment des meurtres, des vols, des pillages, des viols, un nettoyage ethnique et des déplacements forcés des citoyens de leurs maisons, et les opérations de siège en cours de la ville d'El Fasher, en plus de la destruction des infrastructures des institutions de l'État, notamment du secteur de la santé, et la destruction, le vandalisme et le vol d'appareils et d'équipements.

Pour sa part, l'ambassadeur a invité le ministre à visiter l'État du Koweït en tant que membre de la délégation du ministère fédéral de la Santé et à travailler au renforcement de la coordination entre les deux parties en raison de la spécificité du Darfour. L'ambassadeur a souligné la nécessité de réfléchir ensemble sur la création d'un fonds de Reconstruction du Darfour après la fin de la guerre et ont souligné l'idée des hospices et leur soutien dans la région du Darfour.