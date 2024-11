Maroc: Lisbonne - Mme Seghrouchni met en avant la stratégie digitale du pays

Lisbonne — La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a mis en exergue, lundi à Lisbonne, la "Stratégie Maroc Digital 2030" lancée en septembre dernier.

S'exprimant lors d'une table ronde sur le thème "Explorer le potentiel du monde arabe en tant que marché technologique en pleine croissance", dans le cadre de l'événement "Meet Arab Tech", Mme Seghrouchni a rappelé que le Maroc a pris plusieurs initiatives pour la transformation numérique, notamment la stratégie nationale "Maroc Digital 2030", notant que l'économie numérique y est considérée comme un "levier clé de développement".

Cette stratégie vise à numériser les services publics, dans le but de fournir des services simples, transparents et accessibles à tous les citoyens, en plus de développer l'économie numérique, promouvoir le secteur de l'externalisation et de la délocalisation et soutenir les startups, a expliqué la ministre.

Il s'agit également de stimuler la création de valeur et d'emplois aux niveaux national et africain, a-t-elle indiqué, ajoutant que "par la production de solutions numériques, le Maroc contribue à la création d'emplois et génère de la valeur ajoutée à l'économie".

Mme Seghrouchni a souligné, dans ce sens, que son département est engagé dans des chantiers de numérisation de services tels que l'e-gouvernement et la simplification des procédures administratives, ce qui contribuera au renforcement de l'efficacité de l'administration, à l'amélioration des services fournis aux citoyens et à la stimulation des start-ups pour le lancement de leurs projets.

La ministre a, de même, mis l'accent sur l'importance de la santé numérique, en particulier à la lumière de la pénurie aiguë de services de santé et de ressources humaines au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. "Il y a lieu de rendre la santé très proche des citoyens, et l'une des priorités du ministère est de le faire est d'exploiter les solutions numériques", a-t-elle dit.

S'exprimant à l'ouverture du Meet Arab Tech, l'ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini, a indiqué, de son côté, que la numérisation occupe désormais "une place centrale dans les politiques publiques des pays arabes, étant donné que les gouvernements ont pris conscience du potentiel de la transformation numérique, non seulement pour moderniser leurs économies, mais aussi pour répondre aux aspirations de leurs citoyens, en particulier les jeunes qui représentent une part importante de leur population".

"Plus qu'un simple outil, le secteur numérique est devenu un élément stratégique pour le développement durable, un moteur d'innovation et un pilier clé pour renforcer la compétitivité économique", a relevé le diplomate, mettant en avant l'importance de l"'intégration de la numérisation dans leurs stratégies de développement dans un monde de plus en plus interconnecté et dépendant de la technologie".

Cette transition se manifeste par des investissements massifs dans l'infrastructure technologique, la modernisation des services publics et la promotion des compétences numériques chez les jeunes, a-t-il fait observer, notant que des initiatives telles que les plateformes d'administration en ligne, les programmes de numérisation de l'éducation et la création de parcs technologiques témoignent de cette volonté de s'adapter aux exigences du monde moderne.

Selon ses initiateurs, Meet Arab Tech, organisé en marge du World Web Summit qui se tient à Lisbonne du 11 au 14 novembre, est une "occasion unique d'explorer l'énorme potentiel du monde arabe en tant que marché technologique florissant, pôle de talents en pleine expansion et centre d'innovation".

Meet Arab Tech, une plate-forme permettant d'entrer en contact avec des dirigeants, d'investir et de favoriser le développement interculturel, a porté sur les thématiques : "Favoriser l'innovation : Le monde arabe en tant que source de talents technologiques" et "Partenariats d'innovation : Créer des écosystèmes technologiques transfrontaliers".

Le Web Summit de Lisbonne s'ouvre lundi soir, avec la participation de plus de 70.000 participants, dont 3.000 startups et 1.000 investisseurs. L'intelligence artificielle (IA) et les profonds changements qu'elle entraîne seront au coeur du sommet.