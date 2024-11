Maroc: Benguérir - L'UM6P organise la 2è édition de l'International Campus of Excellence Africa'

Benguérir — L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a organisé, récemment à Benguérir, la 2ème édition du Campus international d'Excellence Afrique (International Campus of Excellence Africa) sous le thème "Empowering Advanced Glocal Thinkers" (Donner du pouvoir aux penseurs glocals avancés).

Cette édition a mis l'accent sur "le leadership transformationnel à l'intersection entre le monde académique et industriel dans un cadre glocal", indique un communiqué de l'UM6P.

L'International Campus of Excellence Africa s'inscrit dans le prolongement de l'initiative "International Campus of Excellence", soutenue depuis 2005 par un groupe de 50 lauréats du Prix Nobel, 12 anciens chefs d'État et de gouvernement, 9 astronautes, 6 chefs étoilés Michelin et 1.200 industriels, provenant de 52 pays de tous les continents.

Cette 2ème édition a été rehaussée par la participation d'un des plus grands visionnaires mondiaux, Pr. Richard John Roberts, lauréat du Prix Nobel de médecine en 1993.

Lors de son intervention intitulée "Former une nouvelle génération de penseurs avancés", cet éminent scientifique a partagé avec l'audience les secrets du "chemin vers le Prix Nobel".

Les étudiants et chercheurs de l'UM6P présents ont eu ainsi l'opportunité de découvrir son parcours, ses réalisations scientifiques et ses réflexions sur l'excellence en innovation.

"Il n'existe pas de recette miracle pour décrocher un prix Nobel. Il suffit d'être curieux, de suivre sa passion et de ne pas craindre l'échec. Au final, de belles choses finiront toujours par se réaliser", a affirmé Pr. Roberts, cité dans le communiqué.

Le Campus international d'Excellence Afrique vise à rassembler des générations de personnalités éminentes et de jeunes leaders pour échanger et débattre dans un "espace bienveillant", propice à l'émergence d'idées pertinentes et transformatrices.

Plusieurs institutions de renom du monde entier, dont la Royal European Academy of Doctors et l'Académie du Prix Charlemagne, ont pris part à cette édition.

"À l'UM6P, nous avons pour ambition d'ouvrir le monde à nos étudiants pour qu'ils puissent, à leur tour, contribuer à le transformer. Notre université se veut un pôle d'excellence pour l'exploration scientifique et l'innovation, un lieu où se forment les futurs lauréats du Prix Nobel. Nous souhaitons que nos étudiants réalisent que la grandeur n'est pas un rêve lointain, mais un objectif concret et accessible", a souligné le Co-Chair de l'International Campus of Excellence Africa, Khalid Baddou, cité également dans le communiqué.