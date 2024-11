Rabat — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, que son département se penche actuellement sur l'opérationnalisation du règlement trouvé concernant le dossier des étudiants des facultés de médecine et de pharmacie, "afin de garantir sa mise en oeuvre optimale et rapide".

Répondant à une question orale, M. Midaoui a salué les efforts déployés par toutes les parties pour clore ce dossier et permettre aux étudiants de reprendre leurs cours dans les différentes facultés de médecine et de pharmacie du Royaume.

L'Institution du médiateur du Royaume avait annoncé, vendredi dernier, le succès de l'initiative de règlement qu'elle a menée entre l'administration et les étudiants des facultés de médecine et de pharmacie, aboutissant au retour des étudiants concernés aux amphithéâtres et aux stages cliniques et à la fin de toutes les formes de protestation menées durant près de onze mois.

Dans un communiqué, l'Institution a précisé que ce résultat "reflète les efforts conjoints déployés par toutes les parties concernées et traduit la coordination fructueuse entre l'Institution du médiateur et le reste des intervenants, permettant ainsi de créer un climat propice au dialogue, favorable à l'instauration de la confiance, à l'échange et au rapprochement des points de vue, ce qui a abouti à des solutions garantissant une réponse constitutionnelle et juridique, efficace et réaliste aux revendications exprimées depuis le début des formes de protestation".