Maroc: Mme Ammor inaugure l'hôtel pédagogique de l'ISTAHT de Tanger

Tanger — La ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a inauguré, lundi, le nouvel hôtel pédagogique de l'Institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique (ISTAHT) de Tanger.

S'inscrivant dans le cadre du programme Charaka, entre le département du Tourisme et Millennium Challenge Corporation, cet hôtel pédagogique vise à renforcer la formation pratique des étudiants aux standards internationaux de l'hôtellerie.

Cette structure est composée de 2 suites et 5 chambres, d'un restaurant de 150 places, d'un auditorium, d'une cuisine pédagogique et d'un espace pratique pour la pâtisserie-boulangerie.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a affirmé que "le développement des infrastructures touristiques nécessite des talents hautement qualifiés, prêts à accompagner la dynamique que connaît le secteur".

La ministre a, à cet égard, souligné que cet établissement offre aux stagiaires des équipements modernes répondant aux meilleurs standards internationaux, ce qui permettra de former des jeunes capables de répondre aux exigences du secteur, tout en favorisant leur insertion rapide dans le marché du travail.

Pour sa part, le directeur de l'ISTAHT de Tanger, Mohamed Stitou, a souligné que cet hôtel pédagogique, qui constitue un joyau de la formation hôtelière, comprend plusieurs espaces de formation, notamment un restaurant, un auditorium, une cuisine pédagogique et un atelier de pâtisserie-boulangerie.

Il a fait savoir que l'Institut propose une offre de formation dans 10 filières, couvrant les niveaux Technicien (4 formations) et Technicien spécialisé (6 formations), et dispose d'équipements de pointe.

Il est à noter que l'Institut propose désormais une offre de formation élargie, avec 6 nouveaux programmes lancés en 2024, à savoir "Assistant de direction d'hébergement", "Hôtellerie internationale et de Luxe", "Gestion et ingénierie de la restauration", "Gestion des destinations touristiques" et "Tourisme d'affaires et événementiel" en niveau Technicien spécialisé, en plus de la filière "Cuisine gastronomique méditerranéenne" en niveau Technicien.

L'attractivité de ces nouveaux programmes est déjà tangible, avec 11.900 candidatures reçues pour l'année académique 2024-2025, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des jeunes pour les métiers du tourisme et de l'hôtellerie.

Cette extension a permis ainsi de doubler la capacité d'accueil de l'ISTAHT, passant à 400 places pédagogiques pour l'année académique 2024-2025.

En effet, l'Institut affiche actuellement un taux d'insertion exceptionnel de 86% pour ses lauréats, ce qui démontre la qualité de sa formation et sa pertinence par rapport aux besoins du marché du travail.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence notamment du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, du président du Conseil régional, Omar Moro, et de plusieurs responsables, élus et acteurs de l'écosystème touristique de la région.

Créé en 1966, l'ISTAHT de Tanger est un établissement de formation professionnelle de référence dans le tourisme et l'hôtellerie au Maroc. Il se distingue, entre autres, par un internat moderne de 250 lits pouvant accueillir des stagiaires de tout le Maroc, une offre de formation de 10 filières au total et des équipements de pointe, dont le nouvel hôtel pédagogique.

L'Institut offre, sous la tutelle du ministère, une formation de qualité et contribue activement au développement du capital humain dans ce secteur clé de l'économie marocaine.