Ile Maurice: Les vainqueurs étaient déjà clairs, même avant l'annonce officielle

Les résultats des élections 2024 étaient attendus avec impatience dans la circonscription n°2, qui compte 30 950 électeurs. Parmi eux, 23 261 habitants de Vallée-Pitot, Pailles, Ward 4 et Tranquebar ont pris part au scrutin. En tête de lice, c'est Osman Mahomed qui sort vainqueur, suivi de Reza Uteem et de Farhad Aumeer, tous sous la bannière de l'Alliance du changement. Retour sur cette journée marquée par l'effervescence et l'excitation des électeurs. Notons qu'à 10 heures, la candidate de l'Alliance Lepep, Roubina Jadoo-Jaunbocus, avait déjà quitté les lieux.

C'est à 11 h 48 que la cloche a retenti, signalant le début de l'exercice de dépouillement.

Début du comptage. À 11 h 48, les petites mains des 24 salles de dépouillement ouvertes au G. M. D. Atchia State College ont commencé leur tâche. Osman Mahomed, candidat en tête, se déplaçait sans cesse entre les différentes salles, affichant un large sourire. Le suspense s'est intensifié à 13 h 30, où 300 bulletins avaient été comptabilisés, mais aucun premier pointage n'avait encore été annoncé. Les électeurs et observateurs attendaient fébrilement mais ils connaissaient déjà les résultats. C'est à 14 h 40 que le premier pointage est enfin tombé.

Osman Mahomed avait récolté 3 816 voix, suivi de près par Reza Uteem avec 3 491 voix et Farhad Aumeer avec 3287 voix. Malgré l'absence de proclamation des résultats à 15 heures, l'atmosphère au centre de dépouillement était déjà électrique. Des partisans vêtus de T-shirts mauves et rouges se mobilisaient en grand nombre. Pétarades, tambours et chants résonnaient dans l'air. Fait particulier : des partisans avaient apporté une boîte en forme de cercueil, ornée des photos des trois candidats de l'Alliance Lepep, ajoutant un côté symbolique à leur manifestation.

Reza Uteem, de l'Alliance du changement, affichait déjà un grand sourire dès la matinée d'hier.

À 19 h 41, les résultats finaux étaient toujours attendus, mais les pétarades devenaient de plus en plus fréquentes, des cris de joie se mêlant aux applaudissements et les célébrations étant de plus en plus spontanées. Certains électeurs brandissaient des pancartes, d'autres allumaient des pétards pour marquer l'événement. C'était un véritable tourbillon de sons, de couleurs et d'émotions, avec des sourires et des chants qui dépeignaient une ferveur collective palpable.

Le campaign manager de l'Alliance du changement, Nadeem Hyderkhan, est resté calme et déterminé dans l'attente des résultats, accompagné de son collègue Junaid Khodabux, tandis que les partisans n'hésitaient pas à faire sentir leur enthousiasme. En attendant la proclamation officielle, la fête continuait dans les rues avoisinantes du Champs-de-Mars. Un défilé coloré, animé par de chants et de cris enthousiastes, traversait les artères du quartier. Les partisans, vêtus des couleurs de leurs candidats, défilaient fièrement, agitant des drapeaux et scandant des slogans.

Les «3-0 piso! 3-0 piso!» résonnaient dans l'air, devenus le cri de ralliement pour cette mobilisation. Entre espoir et effervescence, les sourires étaient omniprésents alors que la musique rythmait les pas des manifestants. Les habitants ont savouré ce moment de communion collective, une véritable fête populaire où l'attente des résultats était devenue une célébration en soi. Peu avant 21 h 30, les résultats finaux ont enfin été proclamés. À noter que 8 639 bulletins n'ont pas été utilisés et que 32 bulletins ont été annulés.

Les 6 premiers

Mahomed Osman (Alliance du changement) 18 481 voix

Uteem Reza (Alliance du changement) 17 104 voix

Aumeer Farhad (Alliance du changement) 16 384 voix

Jadoo-Jaunbocus Roubina (Alliance Lepep) 4 685 voix

Goolamallee Abdallah (Alliance Lepep) 3 534 voix

Nujurally Zia (Alliance Lepep) 3 506 voix