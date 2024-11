Ile Maurice: Pamplemousses-Triolet jubile

C'était la jubilation, hier après-midi, au centre de dépouillement Daneswok Sewraz de Triolet, bien avant que les résultats du premier pointage sur quelque 7 400 votes n'aient été rendus publics, les premiers résultats dans les autres circonscriptions du pays ayant probablement donné un avant-goût de ce que serait le score sans appel de ce scrutin du 10 novembre en faveur de l'Alliance du changement.

Adversaires mais pas ennemis : les candidats Navin Ramgoolam de l'Alliance du changement et Soodesh Callichurn de l'Alliance Lepep échangent quelques mots.

Dès 14 h 30, les partisans de l'Alliance du changement avaient commencé à enlever les oriflammes orange enroulées autour de certaines structures, le long de la route principale de Triolet. Une demiheure après, les voitures et autres vans ont commencé à défiler, et aux klaxons et autres vrombissements des moteurs d'automobiles et de grosses cylindrées se sont ajoutés les sons stridents des vuvuzelas apportés par des partisans venus en grand nombre devant le centre de dépouillement, l'explosion des pétards et plus tard, de feux d'artifice, complétant ce joyeux vacarme. Cela rendait les conversations difficiles et il fallait hausser le ton. Ce qui explique notamment que Me Sanjay Bhuckory, le conseil légal du Dr Navin Ramgoolam, soit presque devenu aphone.

Il fallait faire preuve de patience hier matin.

Soodesh Callichurn, Sunil Bholah et Ravi Rutnah, adversaires de Navin Ramgoolam et de ses colistiers, Ranjiv Woochit et Kaviraj Rookny, sentant que les dés étaient déjà jetés, avaient vidé les lieux vers 14 heures. Pourtant, dans la matinée, le ministre sortant du Travail avait «négocié» avec Medaven Armoogum, le Returning Officer, pour que la table où allait s'asseoir une femme, agent de l'Alliance Lepep, dans une des 29 counting rooms, soit placée en diagonale afin qu'elle puisse à la fois suivre le décompte et superviser l'inscription sur le tableau. Comme certains noms d'agents avaient été dupliqués, il a demandé à pouvoir mettre un autre agent dans une salle où il n'y en avait pas en raison de ce doublon. Demandes agréées par le gentil Medaven Armoogum.

Les hommes et femmes en bleu ne sont pas passés inaperçus dans l'enceinte du centre de dépouillement.

Dans l'après-midi, le Dr Ramgoolam, qui était présent durant toute la matinée au centre de dépouillement, est rentré chez lui pour retourner l'appel du Premier ministre indien, Narendra Modi. Dans une déclaration à l'express, le Dr Ramgoolam a expliqué qu'il ne comptait pas faire une conférence de presse dans la soirée parce que le décompte des voix risquait de se poursuivre jusque très tard dans certaines circonscriptions. Selon le futur Premier ministre, ce serait «inélégant» de convier la presse avant la proclamation officielle des résultats. Il a refait son apparition au centre de dépouillement vers 21 h 30.

Il n'y a pas d'âge pour fêter le succès de l'Alliance du changement.

Rakesh Bhuckory, son campaign manager, a voulu savoir d'une Senior Presiding Officer s'il pouvait sécuriser une salle afin que le Dr Ramgoolam puisse donner une interview en live à la BBC vers 21 h 30. Tard dans la soirée, on a appris que le leader rouge n'a finalement pas donné d'interview à la BBC.

La foule devant l'école n'a cessé de grossir au fil des heures qui s'écoulaient. Elle était estimée à plus de 3 000 personnes vers 19 h 30. Parmi ceux autorisés à entrer dans la cour du centre, il y avait le chanteur partisan Raquel Jolicoeur, l'expert maritime Alain Malherbe et Rachna Seenauth, ancienne secrétaire de l'ex-présidente de la République. Et les ravannes se sont ajoutées au tam-tam ambiant.

Jetons un coup d'oeil à l'intérieur d'une salle de comptage...

Ranjiv Woochit, qui se classe deuxième derrière le Dr Ramgoolam selon les premiers résultats partiels, sent que Maurice a eu une nouvelle indépendance. «Il y a une nouvelle joie chez le peuple et pas juste de la joie. Les Mauriciens sentent que désormais la méritocratie régnera, que le népotisme et la corruption seront choses du passé, que la criminalité diminuera, que la dépréciation de la roupie sera stoppée et que les prix seront stabilisés afin que les personnes vulnérables puissent respirer. Nous viendrons avec plusieurs projets et nous poursuivrons notre combat contre la drogue.» Et si le futur Premier ministre lui confiait un ministère, il se sentirait plus à l'aise dans lequel ? «C'est sa prérogative mais je me verrai bien à la tête des Collectivités locales car j'ai été deux fois président d'un conseil de district.»

Kaviraj Rookny, qui prend la troisième place derrière Ranjiv Woochit, est content pour les Mauriciens qui ont «souffert de l'injustice depuis dix ans. Cette victoire est pour eux». Entouré de son épouse Aruna, de son fils cadet Neev, 12 ans, son aîné Shreesh, 17 ans, étant absent en raison d'un examen qu'il doit prendre aujourd'hui, de sa mère Swastee et de sa soeur Kavita, ce novice en politique, qui garde les pieds sur terre, ajoute que cette victoire est aussi une leçon pour le gouvernement à venir dont il fera sans nul doute partie. «Cette victoire nous apprend que les Mauriciens ne sont pas dupes. Ils restent tranquilles mais le moment venu, ils savent ce qu'ils doivent faire.»

À pied ou juchés sur un tracteur, tout est bon pour célébrer la victoire.

Ses adversaires ont fait de sérieuses allégations contre lui durant la campagne. S'il reconnaît avoir été affecté par elles, il a compris que cela faisait partie du jeu politique. Si le nouveau Premier ministre lui confiait un ministère, il serait plus à l'aise dans lequel ? «Un ministère où je pourrais travailler pour la population.» Comme celui de l'intégration sociale ? «Pourquoi pas ! Mais ministère ou pas, on va travailler pour le pays.»

Les 6 premiers

Ramgoolam Navin (L'Alliance du changement) 32 156 voix

Woochit Ranjiv (L'Alliance du changement) 29 925 voix

Rookny Kaviraj (L'Alliance du changement) 28 033 voix

Callichurn Soodesh (L'Alliance Lepep) 16 193 voix

Bholah Sunil ( L'Alliance Lepep) 13 384 voix

Rutnah Ravi (L'Alliance Lepep) 12 360 voix