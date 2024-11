Soudan: Le vice-président du Conseil de Souveraineté rencontre les transfuges de la milice terroriste

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS), le commandant Malik Agar a rencontré lundi dans son bureau à Port-Soudan un groupe de dissidents de la milice terroriste dirigé par le Dr. Abdul Gader Ibrahim Ali.

La réunion a discuté de la position du groupe dissident et de son alignement avec la partie nationale et des constantes nationales après la série d'atrocités et de crimes commis par la milice FSR.

Dr. Abdul Gader a expliqué dans un communiqué de presse que le groupe s'est rangé du côté national dès que la première balle traîtresse a été tirée par la milice rebelle, et qu'il n'a adopté aucune position en faveur de ce parti, indiquant que les arrangements administratifs ont entraîné un retard dans le processus de l'adhésion du groupe et l'annonce de sa position en faveur du rang national.

Il a déclaré que la guerre brutale menée par la rébellion, les violations et les atrocités commises par la milice, son approche barbare et les crimes qu'elle a commis contre le citoyen, incompatibles avec les valeurs et la morale, ont poussé le groupe à prendre cette étape.

Dr Abdul Gadir a confirmé que le groupe a rejeté toutes les pratiques adoptées par la milice, qui constituaient la mise en oeuvre de programmes extérieurs visant à démanteler le Soudan.