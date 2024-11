Soudan: Le gouverneur de l'état de Gezira - La milice rebelle cible directement la population de Gezira

Al-Faw — Le gouverneur de l'état de Gezira M. Al-Taher Ibrahim Al-Khair a déclaré : « Les récents événements qu'a témoigné la localité de l'Est-Gezira commis par les milices rebelles ont directement ciblé les peuples de Gezira et visait à les déplacer et à les remplacer. Cela ne fera qu'augmenter notre force pour affronter l'ennemi et libérer chaque centimètre carré de territoire de Gezira.

Le gouverneur a confirmé lors de sa réunion avec l'Autorité Agricole d'Al-Rahad dans la ville d'Al-Faw, et avec les dirigeants de la Résistance Populaire dans l'État de Gezira et de la Résistance populaire dans l'Axe de l'Est, en présence du secrétaire général du gouvernement de l'État de Gezira, des membres du gouvernement et du Comité de sécurité, il a confirmé que les travaux dans l'Axe occidental se déroulaient comme prévu, en pleine harmonie et coordination de tous les services de sécurité et que les prochains jours seront témoins d'un grand travail dans l'axe oriental

Le gouverneur a indiqué que la visite dans l'axe oriental de l'Etat de Gezira vise à inspecter le citoyen de Gezira qui a été lésé par les pratiques des milices rebelles et à lui fournir tout ce qui est nécessaire dans ces circonstances imposées par les conditions de guerre a remercié l'État de Gadarif tant gouvernement et peuple pour avoir accueilli nos déplacés, ainsi que les États de Kassala, du Nil et de Khartoum. Ce n'est pas nouveau pour le peuple soudanais de faire face à l'adversité.

Le président du Comité suprême pour la résistance populaire dans l'État de Gezira Maj-Gen Abdallah Ali Al-Teraifi a déclaré : « Notre engagement est un et notre objectif est un, qui est de libérer Al-Gezira. »

Cheikh Abdel Moneim Musa, chef du Comité de Soutien dans l'État de Gezira, a déclaré qu'après la fin de la guerre, nous devons penser à la reconstruction de l'État de Gezira, c'est une étape qui doit être considérée d'un