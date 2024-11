Afrique: Aigles de la Médina/University of the Western Cape - Le faux pas est interdit

Les Aigles de la Médina et l'University of the Western Cape partagent le même point commun : chacune de ces équipes a perdu son premier match dans la Ligue des Champions Féminines de la CAF. Les Sénégalaises ont subi une défaite de 3-0 contre l'AS FAR, tandis que les Sud-Africaines se sont inclinées 2-0 face au TP Mazembe.

Suite à leurs premières défaites, les entraîneurs Mbayang Thiam et Thinasonke Mbuli ont identifié les erreurs de leurs équipes respectives pour corriger le tir.

Mbayang Thiam envisage la suite du tournoi avec un esprit positif. Elle exprime sa satisfaction quant à l'absence de blessures après le premier match, ce qui permet à son équipe d'aborder le match contre UWC avec toutes les joueuses disponibles. « Nous sommes prêtes. Il est crucial de gagner pour maintenir nos chances de qualification », déclare-t-elle. Bien que la pression soit élevée, l'entraîneure souligne le rôle essentiel de la préparation mentale.

Thiam admet que bien que le travail tactique soit essentiel, la gestion des émotions est désormais cruciale : "Il est donc essentiel d'éviter de refaire les erreurs du premier match et de démontrer du caractère face à cette pression."

Du côté de l'University of the Western Cape, Thinasonke Mbuli adopte une attitude similaire. Malgré une défaite difficile face à l'AS FAR, elle garde espoir. "C'est du football. Parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu, mais il faut tirer des leçons de chaque match." Elle insiste sur l'importance de profiter de chaque occasion qui se présente, tout en apprenant à mieux gérer la pression. Les deux équipes, les Aigles de la Médina et l'University of the Western Cape, sont prêtes à relever les défis à venir. Avec une préparation mentale solide et une volonté de corriger leurs erreurs, elles sont déterminées à progresser et à se battre pour obtenir leur qualification.