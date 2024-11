Congo-Brazzaville: Commémoration de l'armistice - Le 106e anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918 célébré à Brazzaville

L'événement a donné lieu, le 11 novembre, dans la capitale congolaise, au dépôt des gerbes de fleurs au pied de la stèle érigée en mémoire de la fin de la Première Guerre mondiale, au cimetière du centre-ville.

Le geste a été accompli par le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo ; le chargé d'Affaires par intérim de l'ambassade de France au Congo, Favien Lalitte ; l'ambassadeur d'Allemagne, Wolfgang Klapper ; accompagnés du maire de la ville, Dieudonné Bantsimba.

Au cours de cet hommage devenu une tradition chaque année, un message de Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, et de Jean-Louis Thieriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens combattants, a été lu. Un message qui, pour l'essentiel, a ouvert une énième page de la nation qui s'est souvenue de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918, a-t-il signifié, soulignant que la nation n'a pas oublié ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas non plus le sang versé des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique, d'Amérique, etc.

Le 106e anniversaire du 11 novembre s'est déroulée en présence de l'attaché de défense de l'ambassade de France au Congo, le colonel Yanick Agazani, de autorités congolaises et françaises, des responsables des Forces armées congolaises et des anciens combattants.

Le 11 novembre marque la date anniversaire de l'armistice de 1918 signée entre l'Allemagne et la Triple entente (France, Grande-Bretagne, Etats-Unis), prélude au Traité de Versailles de 1919 qui a suspendu les combats qui faisaient rage depuis quatre ans entre les deux camps. Il s'agit d'une date-clé qui marque la fin de la Première Guerre mondiale.