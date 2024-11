Algérie: Sommet arabo-islamique à Riyad - Attaf s'entretient avec le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a eu, lundi, une rencontre bilatérale avec le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine, pays frère, M. Mohammad Mustafa, avant le début des travaux du Sommet arabo-islamique à Riyad (Arabie saoudite), indique un communiqué du ministère.

La rencontre a permis d'"examiner les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, sur fond de poursuite de l'agression israélienne contre Ghaza et de l'escalade israélienne sur plusieurs fronts dans la région", selon la même source.

A cette occasion, M. Attaf a réaffirmé "la solidarité absolue et le soutien total de l'Algérie aux frères palestiniens dans ces moments difficiles", soulignant "l'engagement de notre pays à continuer d'œuvrer, depuis son siège au Conseil de sécurité, à défendre la cause palestinienne et à soutenir tous les efforts et démarches à même d'atténuer les souffrances du peuple palestinien et de lui permettre d'établir son Etat indépendant et souverain avec El-Qods pour capitale", conclut le communiqué.