Congo-Brazzaville: Forestival - La trosième édition a pris fin

Après une semaine riche en activités dédiées à la sensibilisation et aux initiatives visant à protéger les forêts ainsi que l'environnement, la trosisième édition du Forestival s'est clôturée en beauté le 8 novembre, au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, en présence de sa directrice, Bélinda Ayessa.

Réunissant autorités locales, représentants diplomatiques, activistes de l'environnement, élèves, étudiants, artistes et bien d'autres, la troisième édition du Forestival a connu, du 4 au 8 novembre, plusieurs temps forts au nombre desquels les ateliers de formation en jeu de loi géant, d'écriture, de recyclage, de fabrication de bois de charbons bio et de gravure sur bois. La dernière soirée du festival a été l'occasion de faire une restitution des enseignements et travaux menés en lien avec ses activités.

Outre le volet formation, la dernière soirée a été rehaussée par une performance slam en musique et en danse, ainsi que par l'interprétation du chant composé exclusivement dans le cadre du festival. Ces deux activités ont permis aux artistes de faire entendre leurs voix en vue de célébrer la richesse des écosystèmes que regorge la terre. Aussi, sensibiliser et inviter la population à protéger l'environnement qui ne cesse de se dégrader. Plus que jamais, ont martelé les artistes, la planète a besoin d'actions réfléchies afin de mieux se porter et offrir aux humains ses précieuses richesses.

A l'occasion de cette édition, un arbre à souhait avait été érigé dans quelques sites du festival. L'ensemble de ces souhaits a été remis au ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, afin d'en transmettre à la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, représentée pour la circonstance. « Le Forestival nous a permis de voir que la jeunesse congolaise a des incroyables talents. Des talents qui nous rappellent notre responsabilité en tant que gouvernement. Car, planter c'est bien, mais entretenir ces arbres c'est mieux. Qui donne la vie à un arbre, reçoit aussi la vie en retour de cet arbre », a déclaré le ministre Juste Désiré Mondelé.

Dans son allocution, Torben Nilsson, chargé d'affaires et chef de délégation adjoint au sein de l'Union européenne, a remercié et félicité tous les festivaliers pour leur mobilisation et leur implication qui ont fait de cette troisième édition une véritable réussite. Dans ce même élan, le représentant national de France volontaires, Mamadou Ndour Camara, a salué l'engagement au plus haut niveau de l'Etat congolais pour ses actions en faveur de la préservation des ressources forestières.

« Cette année, le Forestival a été un temps de découverte, de sensibilisation et d'échanges sur les enjeux liés à la forêt. Je fonde l'espoir que les prochaines éditions soient entièrement portées par les organisations de la société civile congolaise et qu'elles permettent aux jeunes de développer des compétences et une expertise », a-t-il ajouté.

Notons que le Forestival est une initiative organisée depuis 2022 par France volontaires avec l'appui de l'Union européenne. Sur le thème « Notre voix, notre futur : agir avec les jeunes qui transforment le monde », cette édition a notamment vibré au rythme des conférences, du ciné-débat pour explorer les défis climatiques, des cartes blanches avec les acteurs du changement, des séances de planting pour reverdir les espaces locaux, une fresque du climat pour comprendre et agir et bien plus encore.