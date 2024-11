Congo-Brazzaville: Formation - Le Groupe des journalistes pour la paix au coeur des actions de santé à Brazzaville

L'organisation de renommée nationale et internationale présidée au Congo par la journaliste Nathalie-Christine Foundou a accompagné, le 11 novembre, à Brazzaville l'association socio-culturelle Nouvel horizon à former les agents de l'hôpital de base de Makélékélé à l'usage de matériels antidouleurs.

Le partenariat entre le Groupe des journalistes pour la paix (GJP-Congo) et l'association socio-culturelle Nouvel horizon a un impact immédiat en participant au confort du patient et en réduisant les morbidités péri-opératoires et péri-traumatiques. Il est également un facteur important de prévention de la douleur chronique.

Deux semaines durant, deux kinésithérapeutes, deux gynécologues, deux chirurgiens, deux médecins et plusieurs paramédicaux agents de l'hôpital de base de Makélékélé ont été formés et recyclés à l'usage de l'appareil Tens Eco2, réputé efficace pour les douleurs y compris les douleurs chroniques.

Une douleur est dite chronique dès lors qu'elle est persistante ou récurrente, le plus souvent au-delà de six mois, répond mal au traitement et induit une détérioration fonctionnelle et relationnelle. Par ailleurs, une souffrance psychologique, parfois appelée psychalgie, désigne une souffrance psychologique, spirituelle qui est différente de la souffrance ou douleur d'origine purement physiologique. La souffrance émotionnelle est une souffrance psychologique, mais elle est davantage liée au ressenti, au vécu, aux émotions.

La formatrice Isabelle Ouattara, infirmière psychothérapeute évoluant dans l'association Nouvel horizon à Blois, dans le Loir en France depuis vingt-ans, a affirmé : « Je travaille depuis trois ans dans un service qui accueille les patients souffrant de douleurs chroniques. Mon objectif est d'aider les personnes en souffrance physique et psychique. Début d'un projet, initiation d'un projet autour de la douleur que j'espère pourra se déployer encore et encore au sein des services et peut-être sur d'autres structures hospitalières à Brazzaville ».

Former-équiper-communiquer

Outre la formation et le recyclage de ces agents, l'hôpital de base de Makélékélé a également été équipé d'un lot d'appareils Tens Eco2 grâce à ce partenariat fructueux. Ces appareils de neuromodulation électrique transcutané externe permettent de faire face aux douleurs dont souffre le patient. Ce traitement ne nécessite aucune prise de médicament. La personne est soignée grâce à une stimulation ciblée des muscles.

En 2025 et grâce au partenariat de ces deux organisations, l'association socio-culturelle Nouvel horizon compte aussi mener, en collaboration avec un psychologue, des actions de lutte contre les violences sexuelles, notamment en prenant en charge les femmes et filles victimes de traumatismes. « Nous sommes journalistes pour la paix. Nous sommes organisés en réseau en Afrique et dans d'autres continents.

La paix c'est aussi le droit à la santé physique, morale et psychique y compris la quiétude. Ce partenariat nous donne droit, en tant que journalistes pour la paix, à jouer notre partition. Notre partenariat avec l'association socio-culturelle Nouvel horizon se résume à la sensibilisation, la communication et à l'accompagnement », a déclaré Nathalie-Christine Foundou, présidente du GJP-Congo.