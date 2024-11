Algérie: Formation professionnelle - Merabi préside une Journée d'étude sur la spécialité 'sécurité cybernétique'

Alger — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a présidé, lundi à Alger, les travaux d'une Journée d'étude sur la spécialité "sécurité cybernétique".

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a précisé que l'organisation de cette rencontre "découle de l'intérêt que porte le secteur de la formation professionnelle à la Stratégie nationale intégrée dans le domaine de la numérisation et de l'importance qu'il attache à la protection des systèmes numériques et à la sécurité de l'information", soulignant que son département "oeuvre à développer et à actualiser les programmes de cette spécialité, en coordination avec différents acteurs, experts et établissements concernés".

L'ouverture de cette spécialité dans les établissements de la formation professionnelle témoigne de "la vision prospective adoptée par le secteur dans l'accompagnement des domaines prioritaires, inscrits dans les différents programmes de développement lancés par les pouvoirs publics dans notre pays", a ajouté M. Merabi.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que son département comptait "revoir les conditions d'accès à certaines spécialités, les contenus pédagogiques et la durée des formations afin de les rendre plus attrayantes pour les jeunes souhaitant acquérir les qualifications et aptitudes nécessaires".