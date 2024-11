Gabon: Déploiement d'ICOD et la Coordination de la Société civile dans l'Ogooué-Maritime

Plus que quelques jours et les Gabonais se rendront dans les urnes, le 16 novembre, pour le référendum constitutionnel. Beaucoup de personnalités ont investi le terrain pour la campagne, c'est le cas par exemple du ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, Coordinateur provincial de l'Ogooué-Maritime. Le Mouvement Citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD), conduit par l'Honorable Pepecy Ogouliguende, Député de la transition et la Coordination de Société civile, elle, conduite par Georges Mpaga, sont du coté de la province pétrolière.

C'est le dernier tournant pour la campagne référendaire. Le temps passe si vite et les mouvements s'activent pour davantage, investir le terrain. Qui pour expliquer du contenu du projet de Constitution qui va se partager entre le Oui et le Non, qui pour convaincre les électeurs à aller voter en faveur du Oui.

Le Mouvement Citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD), conduit par l'Honorable Pepecy Ogouliguende, Député de la transition et la Coordination de Société civile sont du coté de la province de l'Ogooué-Maritime pour cet exercice pédagogique, depuis le démarrage des activités de la Coordination Provinciale mercredi 6 novembre.

"Peuple gabonais, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Cher homme, chère femme, cher jeune, ta voix compte pour le développement de notre pays. Je vote Oui le 16 novembre 2024 au référendum constitutionnel " ne cesse de lancer la présidente de l'ONG Malachie, Pepecy Ogouliguende.

Porte à porte, Meeting au QG d ICOD sis aux 3 Filaos, mini causeries, rencontres de proximité dans les quartiers, visites et actions sociales, sensibilisation dans les médias

sont autant de voies choisies par le Mouvement Citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD), conduit par l'Honorable Pepecy Ogouliguende, Député de la transition et la Coordination de Société civile."

Nous avons choisi ces différentes voies, pour toucher le maximum d'électeurs. C'est un bel exercice, nous usons de beaucoup de pédagogie et les citoyens sont attentifs, réceptifs et adhèrent à ce projet de Constitution. Nous leur avons demandé de voter en faveur du Oui" a précisé la parlementaire de la transition.

Il faut noter à toutes fins utiles que plusieurs raisons conduisent le mouvement à dire Oui. Il s'agit par exemple : "Limitation des mandats présidentiels ; - Droits civils, politiques, sociaux, culturels, économiques et environnementaux ; - Inclusion des femmes, jeunes, personnes vulnérables ; - Rôle de la Société civile ; - Démocratie participative ; - Restauration des valeurs ; - Transparence et bonne gouvernance".

La campagne se poursuit. Les électeurs sont exhortés à aller retirer leur carte d'électeurs pour accomplir leur devoir civique le 16 novembre prochain.