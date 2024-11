Congo-Kinshasa: Programme de développement local - Les travaux évoluent normalement au Tanganyika (PNUD)

Les travaux du Programme de développement local de 145 territoires (PDL-145) évoluent normalement dans la province du Tanganyika, a attesté le Représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, dimanche 10 novembre à Kalemie.

"Dans toute la province, on a déjà cinq écoles qui sont utilisées par les enfants et nous avons 24 autres infrastructures qui sont en finition. (C'est notamment) le bâtiment administratif de Kabimba, les deux écoles ainsi que le centre de santé de Mutowa. Donc, il y a du travail qui est en train d'être fait", a indiqué Damien Mama, au cours de la conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le vice-Premier ministre et ministre du Plan.

Les deux intervenants ont fait un état des lieux du PDL 145 territoires dans la province du Tanganyika.

"Nous avons prévu 91 infrastructures au total. Et à ce jour, il y a encore 14 pour lesquelles on n'avait pas encore signé le contrat pour des questions de décaissements, qui viennent d'être réglées. En fait, on doit pouvoir signer le contrat pour les 14 pour que, dans toutes les localités prévues, on puisse voir les travaux démarrés et finis", a poursuivi Damien Mama.

Il a noté tout de même quelques difficultés liées au mauvais état des routes:

"Pour ce qui concerne les territoires de Manono, Kongolo et Kabalo en particulier, les travaux sont en cours mais pas au même rythme que les autres territoires. Et cela s'explique par le problème d'accessibilité et les travaux sont lents. Vous savez que Manono a été coupé de l'ensemble de la province. Pendant au moins cinq moins, on ne pouvait pas y aller".