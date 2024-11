Congo-Kinshasa: Le centre de santé de Bogoro - Un joli bâtiment non équipé

Le centre de santé de Bogoro, situé à 25 kilomètres de Bunia dans la province de l'Ituri, ne dispose pas d'équipements nécessaires et d'autres moyens logistiques pour une meilleure prise en charge des patients. Et pourtant, elle était récemment inaugurée par les autorités provinciales dans le cadre du Programme de développement local de 145 territoires, financé par le Gouvernement central. Les responsables de cette structure sanitaire sollicitent l'appui du Gouvernement et ses partenaires.

Il s'agit d'un bâtiment flambant neuf qui dispose d'une maternité, d'un bloc opératoire, d'une salle d'accouchement, d'un laboratoire ainsi que des salles d'internement des malades.

Cependant, le centre de santé ne dispose pas d'outils de laboratoire ni d'équipements nécessaires pour diriger des interventions chirurgicales.

Des malades sont obligés parfois de partager un même matelas, ramené de chez eux et qu'ils placent à même le sol.

Il est aussi difficile d'assister des femmes enceintes, selon le personnel soignant, parce que cette formation médicale ne dispose pas d'appareil d'échographie.

"Lorsque vous regardez le bâtiment, vous vous dites que c'est très bien construit. Mais si vous entrez à l'intérieur, vous trouverez qu'il n'y a pas de matériel. Or actuellement, nous recevons mêmes des malades qui proviennent des zones en dehors de notre aire de santé. Et lorsqu'ils arrivent et qu'ils trouvent qu'il n'y pas d'équipements, ce n'est pas une bonne chose !", affirme David Mugisa, l'infirmier titulaire.

Il avoue que la plupart des malades préfèrent se faire soigner dans des structures mieux équipées.

"Comme maintenant nous avons une structure de santé de référence, nous demandons au Gouvernement de nous doter de matériel pour que les malades viennent se faire soigner dans de bonnes conditions", poursuit-il.

Cette structure sanitaire reçoit en moyenne plus 200 malades par mois et dessert une population estimée à 5 000 habitants, selon la même source.