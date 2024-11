Algérie: Revitalisation du patrimoine urbain au pays - Appel à intégrer les normes environnementales et les technologies modernes

Constantine — Les participants à un colloque international intitulé "Le patrimoine urbain méditerranéen, attraits touristiques et valorisation", ouvert lundi à l'université Constantine 1, ont souligné la nécessité "d'intégrer les normes environnementales et les technologies modernes pour revitaliser le patrimoine urbain en Algérie".

Au cours de cette rencontre de deux jours, organisée par la Faculté des sciences de la terre, géographie et aménagement du territoire, en partenariat avec le Centre de recherche en aménagement du territoire (CRAT) et le Laboratoire des sciences du territoire et ressources naturelles et environnement (LASTERNE), les intervenants ont mis en exergue "l'importance de traiter le patrimoine urbain, culturel et historique, en tant qu'identité sociale".

L'objectif de ce colloque est de "contribuer au développement du secteur touristique à travers la réalisation de ces stratégies et de ces mécanismes, qui permettront l'identification des zones et des sites historiques et touristiques, afin d'en augmenter l'attractivité touristique", a déclaré Lamia Bouledjmar, présidente du colloque et enseignante à l'université Constantine 1.

Au cours de ce colloque, des questions relatives aux défis actuels en matière de valorisation et de préservation du patrimoine urbain dans la région méditerranéenne seront débattues, et différents modèles innovants et stratégies durables seront adoptés pour faire revivre le patrimoine urbain et le valoriser pour le tourisme en intégrant, notamment, les normes environnementales et les technologies modernes.